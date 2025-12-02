Η Jessie J ξεκαθάρισε ότι το νέο της τραγούδι δεν μιλά για τον Τσάνινγκ Τέιτουμ - «Δεν υπήρξε ποτέ τέρας»
Η Jessie J ξεκαθάρισε ότι το νέο της τραγούδι δεν μιλά για τον Τσάνινγκ Τέιτουμ - «Δεν υπήρξε ποτέ τέρας»
Δεν έχω τίποτα άλλο πέρα από σεβασμό για εκείνον, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της
Η Jessie J ξεκαθάρισε ότι το τραγούδι της «Threw It Away» δεν μιλάει για τη σχέση της και τον χωρισμό της από τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, με τον οποίο υπήρξε σε σχέση από το 2018 έως το 2020.
Η 37χρονη τραγουδίστρια προκάλεσε αντιδράσεις με το συγκεκριμένο κομμάτι που περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ, καθώς οι θαυμαστές της αναρωτήθηκαν αν στους στίχους — στους υπάρχει η λέξη «τέρας» (beast) — αναφέρεται στον πρώην σύντροφό της
Ωστόσο, μέσα από τα social media, η Jessie J ξεκαθάρισε ότι ο Τέιτουμ δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο μιλά το τραγούδι. «Το “Threw It Away” δεν είναι για τον Τσάνινγκ Τέιτουμ. Ποτέ δεν είπα ότι είναι», έγραψε στο Instagram.
Η τραγουδίστρια που κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Don’t Tease Me with a Good Time» στις 28 Νοεμβρίου εξήγησε ότι ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια για να υπερασπίσει τον άλλοτε σύντροφό της τον Τέιτουμ, αφού ξέρει πως «αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, και εκείνος θα διόρθωνε την ιστορία».
«Είναι μπαμπάς και μάλιστα καταπληκτικός μπαμπάς, και δεν θα ήθελα ποτέ η όμορφη κόρη του να διαβάσει τίποτα από αυτά ή να της πουν οτιδήποτε, νομίζοντας ότι τα είπα για τον πατέρα της. Δεν είναι δίκαιο», είπε, αναφερόμενη στη 12χρονη κόρη του, την Έβερλι, την οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, την Τζένα Ντιούαν.
Το τραγούδι «Threw it Away»
«Ο Τσάνινγκ κι εγώ χωρίσαμε σε πολύ καλούς όρους και δεν έχω τίποτα άλλο πέρα από σεβασμό για εκείνον, δεν υπήρξε ποτέ “τέρας” απέναντί μου», διευκρίνισε.
Η Jessie J πρόσθεσε επίσης ότι δεν της άρεσε ο αρνητικός τρόπος με τον οποίο οι τίτλοι των δημοσιευμάτων παρουσίαζαν τον Τέιτουμ εξαιτίας του τραγουδιού.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 37χρονη τραγουδίστρια προκάλεσε αντιδράσεις με το συγκεκριμένο κομμάτι που περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ, καθώς οι θαυμαστές της αναρωτήθηκαν αν στους στίχους — στους υπάρχει η λέξη «τέρας» (beast) — αναφέρεται στον πρώην σύντροφό της
Ωστόσο, μέσα από τα social media, η Jessie J ξεκαθάρισε ότι ο Τέιτουμ δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο μιλά το τραγούδι. «Το “Threw It Away” δεν είναι για τον Τσάνινγκ Τέιτουμ. Ποτέ δεν είπα ότι είναι», έγραψε στο Instagram.
Jessie J Sets the Record Straight, Says New Song Is Not Inspired by Ex Channing Tatum: 'He Was Never a Beast to Me' https://t.co/tvU3x5n8Ct— People (@people) December 1, 2025
«Είναι μπαμπάς και μάλιστα καταπληκτικός μπαμπάς, και δεν θα ήθελα ποτέ η όμορφη κόρη του να διαβάσει τίποτα από αυτά ή να της πουν οτιδήποτε, νομίζοντας ότι τα είπα για τον πατέρα της. Δεν είναι δίκαιο», είπε, αναφερόμενη στη 12χρονη κόρη του, την Έβερλι, την οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, την Τζένα Ντιούαν.
Το τραγούδι «Threw it Away»
«Ο Τσάνινγκ κι εγώ χωρίσαμε σε πολύ καλούς όρους και δεν έχω τίποτα άλλο πέρα από σεβασμό για εκείνον, δεν υπήρξε ποτέ “τέρας” απέναντί μου», διευκρίνισε.
Η Jessie J πρόσθεσε επίσης ότι δεν της άρεσε ο αρνητικός τρόπος με τον οποίο οι τίτλοι των δημοσιευμάτων παρουσίαζαν τον Τέιτουμ εξαιτίας του τραγουδιού.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα