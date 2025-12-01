Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου

Στέλλα Γεωργιάδου.



Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας της, όταν ένας άντρας την ακολουθούσε εμμονικά, σε βαθμό που την τρόμαζε και την ενοχλούσε. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Στέλλα Γεωργιάδου εξήγησε ότι αρχικά ο συγκεκριμένος θαυμαστής, δεν της μιλούσε γιατί ήταν ντροπαλός. Ωστόσο γνωρίστηκαν από κοντά σε κάποια γενέθλιά της, και έκτοτε έγιναν πολύ καλοί φίλοι.



Την ιστορία με τον εμμονικό θαυμαστή της, που κατέληξε να γίνει κολλητός της φίλος, περιέγραψε η«Ισχύει ότι ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου. Στο ξεκίνημά μου, ήταν ένα από τα παιδιά που ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμία φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν, απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε να μου μιλήσει και αυτό με τρόμαζε, γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μία τούρτα και εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι παιδί ήταν. Είναι ακόμα ένας από τους στενούς μου φίλους».