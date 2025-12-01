Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου
Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου
Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον επίμονο θαυμαστή της που σήμερα είναι στενός της φίλος
Την ιστορία με τον εμμονικό θαυμαστή της, που κατέληξε να γίνει κολλητός της φίλος, περιέγραψε η Στέλλα Γεωργιάδου.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας της, όταν ένας άντρας την ακολουθούσε εμμονικά, σε βαθμό που την τρόμαζε και την ενοχλούσε. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Στέλλα Γεωργιάδου εξήγησε ότι αρχικά ο συγκεκριμένος θαυμαστής, δεν της μιλούσε γιατί ήταν ντροπαλός. Ωστόσο γνωρίστηκαν από κοντά σε κάποια γενέθλιά της, και έκτοτε έγιναν πολύ καλοί φίλοι.
Όπως είπε η τραγουδίστρια: «Ισχύει ότι ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου. Στο ξεκίνημά μου, ήταν ένα από τα παιδιά που ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμία φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν, απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε να μου μιλήσει και αυτό με τρόμαζε, γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μία τούρτα και εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι παιδί ήταν. Είναι ακόμα ένας από τους στενούς μου φίλους».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας της, όταν ένας άντρας την ακολουθούσε εμμονικά, σε βαθμό που την τρόμαζε και την ενοχλούσε. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Στέλλα Γεωργιάδου εξήγησε ότι αρχικά ο συγκεκριμένος θαυμαστής, δεν της μιλούσε γιατί ήταν ντροπαλός. Ωστόσο γνωρίστηκαν από κοντά σε κάποια γενέθλιά της, και έκτοτε έγιναν πολύ καλοί φίλοι.
Όπως είπε η τραγουδίστρια: «Ισχύει ότι ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου. Στο ξεκίνημά μου, ήταν ένα από τα παιδιά που ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμία φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν, απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε να μου μιλήσει και αυτό με τρόμαζε, γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μία τούρτα και εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι παιδί ήταν. Είναι ακόμα ένας από τους στενούς μου φίλους».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα