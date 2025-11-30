Κατερίνα Λιόλιου για τον σύντροφό της: Με εμπνέει και τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργήσει σαν μέντοράς μου
Είμαστε μαζί και στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας, και νιώθω πραγματικά τυχερή που συνεργαζόμαστε, πρόσθεσε
Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα, αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Λιόλιου. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή After Dark, με ένα μικρό απόσπασμα να έχει ήδη κυκλοορήσει στη δημοσιότητα.
Αναφερόμενη στην περίοδο των απογοητεύσεων και της αμφιβολίας, η Κατερίνα Λιόλιου εξομολογήθηκε πως υπήρξαν στιγμές που ένιωθε ότι δεν θα τα καταφέρει. «Άνοιγα προγράμματα, έκανα δισκογραφικές προσπάθειες που δεν καρποφορούσαν και για κάποιους μήνες πίστεψα πως δεν θα τα καταφέρω. Έχανα την πίστη μου στον εαυτό μου, κάτι που είναι πολύ σκληρό. Μετά όμως πείσμωσα και ξαναμπήκα στη διαδικασία από την αρχή. Υπήρξε περίοδος που δεν είχα όρεξη ούτε να πάω στο στούντιο να ηχογραφήσω», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον σύντροφό της, Χάρη Παπατζανή, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, μιλώντας με τρυφερότητα τόσο για τη σχέση τους, όσο και για τη συνεργασία τους σε επαγγελματικό επίπεδο. «Δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπό σου, ειδικά όταν είστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας, και νιώθω πραγματικά τυχερή που συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει λειτουργήσει σαν μέντοράς μου», ανέφερε.
