Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε με τον σύντροφό της στο Παρίσι
Η τραγουδίστρια πέρασε την ονομαστική της εορτή στην «Πόλη του Φωτός» με τον Χάρη Παπατζανή
Στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της, Χάρη Παπατζανή ταξίδεψε η Κατερίνα Λιόλιου.
Η τραγουδίστρια πέρασε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου την ονομαστική της εορτή στην «Πόλη του Φωτός» με τον αγαπημένο της. Σε ανάρτηση που έκανε ο Head Manager Of Bookings and Productions της Panik Records με την Κατερίνα Λιόλιου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπό τους από την επίσκεψή τους στην Disneyland.
Δείτε τη φωτογραφία
Νωρίτερα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την απόδρασή τους και παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που έκανε το συγκεκριμένο ταξίδι με τον σύντροφό της και που βρέθηκε ανήμερα της γιορτής της στο Παρίσι.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σήμερα γιορτάζω και νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Για τις στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου, για τους ανθρώπους που με αγαπούν αληθινά και για όλα όσα ζω, μικρά και μεγάλα.Το Παρίσι μου θύμισε κάτι πολύ απλό:το πιο πολύτιμο στη ζωή είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν φως. Ένα χαμόγελο, ένας ζεστός καφές, ένα πρωινό, ένας άνθρωπος δίπλα σου που σε κοιτάει με αγάπη. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, την αγάπη και για το ότι είστε κομμάτι του "ταξιδιού" μου».
