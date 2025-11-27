Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν
Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν
Με έχουν φέρει ως εδώ, με εκνευρίζει, τόνισε η τραγουδίστρια για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται
Την απάντησή της σε όσους την κατηγορούν για τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη.
Η τραγουδίστρια τόνισε πως καλώς κάνει και χρησιμοποιήσει φίλτρα, «πειράζοντας» τα στιγμιότυπα που αναρτά. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι της προκαλούν εκνευρισμό τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προέρχονται από γυναίκες.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Πόπη Μαλλιώτακη είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που της γίνεται για το υλικό που μοιράζεται στα social media: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί. Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου. Με έχουν φέρει ως εδώ. Με λιθοβολούν, με εκνευρίζει αυτό, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητες».
Δείτε το βίντεο
Η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε τοποθετηθεί ξανά για τα σχόλια που γίνονται λόγω των φωτογραφιών που δημοσιεύει. Η τραγουδίστρια είχε σημειώσει μεταξύ άλλων ότι ποτέ δεν αρνήθηκε ότι χρησιμοποιεί φίλτρα.
Όπως είχε σημειώσει στην εκπομπή «Happy Day», τον περασμένο Ιανουάριο: «Έχω βαρεθεί να ακούω για πλαστικές, για φίλτρα. Δεν το έχω αρνηθεί ότι χρησιμοποιώ φίλτρα. Κάποιες φορές, αν δεν έχω βγει καλά ή κάνω μία γκριμάτσα ή δεν έχω καλό φωτισμό, μπορεί να τα χρησιμοποιήσω. Όχι όμως αυτό το bullying που γίνεται συνέχεια, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλες γυναίκες».
Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη στο Instagram
Η τραγουδίστρια τόνισε πως καλώς κάνει και χρησιμοποιήσει φίλτρα, «πειράζοντας» τα στιγμιότυπα που αναρτά. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι της προκαλούν εκνευρισμό τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προέρχονται από γυναίκες.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Πόπη Μαλλιώτακη είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που της γίνεται για το υλικό που μοιράζεται στα social media: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί. Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου. Με έχουν φέρει ως εδώ. Με λιθοβολούν, με εκνευρίζει αυτό, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητες».
Δείτε το βίντεο
Η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε τοποθετηθεί ξανά για τα σχόλια που γίνονται λόγω των φωτογραφιών που δημοσιεύει. Η τραγουδίστρια είχε σημειώσει μεταξύ άλλων ότι ποτέ δεν αρνήθηκε ότι χρησιμοποιεί φίλτρα.
Όπως είχε σημειώσει στην εκπομπή «Happy Day», τον περασμένο Ιανουάριο: «Έχω βαρεθεί να ακούω για πλαστικές, για φίλτρα. Δεν το έχω αρνηθεί ότι χρησιμοποιώ φίλτρα. Κάποιες φορές, αν δεν έχω βγει καλά ή κάνω μία γκριμάτσα ή δεν έχω καλό φωτισμό, μπορεί να τα χρησιμοποιήσω. Όχι όμως αυτό το bullying που γίνεται συνέχεια, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλες γυναίκες».
Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη στο Instagram
Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη
Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα