ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν
GALA
Πόπη Μαλιωτάκη Φωτογραφίες

Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν

Με έχουν φέρει ως εδώ, με εκνευρίζει, τόνισε η τραγουδίστρια για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται

Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν
12 ΣΧΟΛΙΑ
Την απάντησή της σε όσους την κατηγορούν για τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως καλώς κάνει και χρησιμοποιήσει φίλτρα, «πειράζοντας» τα στιγμιότυπα που αναρτά. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι της προκαλούν εκνευρισμό τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα προέρχονται από γυναίκες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Πόπη Μαλλιώτακη είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που της γίνεται για το υλικό που μοιράζεται στα social media: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί. Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου. Με έχουν φέρει ως εδώ. Με λιθοβολούν, με εκνευρίζει αυτό, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητες».

Δείτε το βίντεο


Η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε τοποθετηθεί ξανά για τα σχόλια που γίνονται λόγω των φωτογραφιών που δημοσιεύει. Η τραγουδίστρια είχε σημειώσει μεταξύ άλλων ότι ποτέ δεν αρνήθηκε ότι χρησιμοποιεί φίλτρα.

Όπως είχε σημειώσει στην εκπομπή «Happy Day», τον περασμένο Ιανουάριο: «Έχω βαρεθεί να ακούω για πλαστικές, για φίλτρα. Δεν το έχω αρνηθεί ότι χρησιμοποιώ φίλτρα. Κάποιες φορές, αν δεν έχω βγει καλά ή κάνω μία γκριμάτσα ή δεν έχω καλό φωτισμό, μπορεί να τα χρησιμοποιήσω. Όχι όμως αυτό το bullying που γίνεται συνέχεια, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλες γυναίκες».

Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις  της Πόπης Μαλλιωτάκη στο Instagram

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη

Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate

12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης