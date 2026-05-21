Τους έδεσαν τα μάτια για «παιχνίδι» και τα εγκατέλειψαν στο δάσος: Συγκλονίζει η υπόθεση των δύο παιδιών που βρέθηκαν μόνα στην Πορτογαλία

Οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα και τον σύντροφό της - Εξετάζεται υπόθεση γονικής αρπαγής - Ο 16χρονος γιος ειδοποίησε τον πατέρα για το τι συνέβη

δύο μικρών αγοριών, ηλικίας 4 και 5 ετών, τα οποία βρέθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης μόνα τους, σε έναν αυτοκινητόδρομο της νότιας εξαφανίστηκαν από το σπίτι τους στην ανατολική Γαλλία.



«Η μητέρα των δύο μικρών αγοριών που βρέθηκαν μόνα το βράδυ της Τρίτης σε έναν αυτοκινητόδρομο της νότιας Πορτογαλίας, συνελήφθη σήμερα στη Φάτιμα», ανακοίνωσε η πορτογαλική αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των πορτογαλικών αρχών, «μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών», τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι «στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά».







Η 41χρονη εντοπίστηκε μαζί με τον σύντροφό της σε ένα καφέ στην πόλη Φάτιμα, ταξίδευαν με αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με το CNN.



Από την πλευρά της, η εισαγγελία του Κολμάρ ανέφερε σήμερα ότι η μητέρα, που κατοικούσε σε αυτήν την πόλη, αναζητούνταν αφού «εξαφανίστηκε χωρίς εξηγήσεις» μαζί με τα δύο αγόρια. Ο πατέρας των παιδιών, που έχει χωρίσει με τη μητέρα τους, εμφανίστηκε στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκων. «Και αυτός, όπως όλος ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει τίποτα» είπε ο εισαγγελέας Ζαν Ρισέρ.







Στην Πορτογαλία διενεργείται προκαταρκτική κατεπείγουσα έρευνα από το οικογενειακό δικαστήριο του Σαντιάγκο ντου Κασέμ, όπως ανέφερε η Γενική Εισαγγελία.



Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για να υποβληθούν σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.



Κλείσιμο τα εγκατέλειψαν, δίνοντάς τους σακίδια που περιείχαν νερό, μπισκότα, φρούτα και ρούχα, όχι όμως κάποιο στοιχείο για την ταυτότητά τους.



Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου τα είδε στην άκρη του δρόμου



«Ο γιος μου βρήκε τα παιδιά στον δρόμο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εουτζένια Κουίντας, 76 ετών, η οποία τάισε τα παιδιά και έφερε τον μικρό εγγονό της, 4 ετών, για να παίξουν όλα μαζί. «Κάλεσε την αστυνομία και τους είπε ότι βρήκε τα παιδιά μόνα τους αλλά δεν τα καταλαβαίναμε γιατί μιλούσαν γαλλικά» πρόσθεσε η γυναίκα.



Η οικογένεια φρόντισε ωστόσο να καλέσει έναν γιατρό που γνωρίζει γαλλικά, στον οποίο τα παιδιά αφηγήθηκαν τι τους συνέβη. «Έλεγαν ότι έφτασαν με αυτοκίνητο, κατέβηκαν σε μια δασώδη περιοχή, ένα δάσος, όπως είπε το μεγαλύτερο», εξήγησε η Κουίντας. Το ένα από τα παιδιά είπε ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα έστειλαν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του «το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί».



«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι, ένα μπουκάλι νερό το καθένα… Δεν είδαμε ίχνη κακομεταχείρισης. Ίσως η μητέρα τα άφησε αυτά ώστε να παιδιά να έχουν κάτι να φάνε τουλάχιστον για μία ημέρα. Επειδή έμειναν στα χορτάρια, ανάμεσα σε έντομα, ο μικρός είχε ήδη τσιμπηθεί από ένα τσιμπούρι, όμως παρ’ όλ’ αυτά έδειχναν χαρούμενα εδώ, στο σπίτι», κατέληξε η γυναίκα.



Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, ο μεγαλύτερος γιος 16 ετών ήταν αυτός που ανέφερε το περιστατικό στον πατέρα του. «Πρόκειται για διεθνή απαγωγή. Διέσχισε τα σύνορα και, για όσους δεν γνωρίζουν, είχε έναν άλλο γιο που ήταν 16 ετών» αναφέρθηκε στην εκπομπή «Dois às 10» του TVI. «Δεν μπόρεσε να επιτεθεί στον 16χρονο επειδή δεν ήθελε να προχωρήσει (...) στο δρόμο προς τα σύνορα, τον εγκατέλειψε εκεί».