Η απάντηση Κωνσταντοπούλου στον Φλωρίδη: Και την Ιωάννα της Λωραίνης την είπαν τρελή, οι τρελές θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη
Απάντηση στην αναφορά του Γιώργου Φλωρίδη ο οποίος παρομοίωσε την ψυχική της κατάσταση με εκείνη του ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη» έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε σε οξείς τόνους ότι απευθύνεται «σε εκείνους τους ακραίους σεξιστές, που λένε ότι αν μια γυναίκα αντιδρά, είναι δυναμική, είναι δικηγόρος και ζητά την καταδίκη ενόχων και είναι κοινοβουλευτική αρχηγός είναι τρελή».
Για να συνεχίσει: «Τρελές είπαν πολλές στην ιστορία και τον Μεσαίωνα κυνηγούσαν τις μάγισσες. Και την Ιωάννα της Λωραίνης την είπαν τρελή και πολλές καλλιτέχνιδες τις είπαν τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή υπήρξε ένταση μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο η κόντρα με του υπ. Δικαιοσύνης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε πιο προσωπικό τόνο, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης παρενέβαινε κατά την απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης στον κ. Ανδρουλάκη.
«Δεν ντρέπεστε λίγο;» φώναζε από τα έδρανα η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Φλωρίδη να απαντά: «Είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα: Ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα».
«Κύριε Φλωρίδη, δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τη στάση σας, γιατί αποδεικνύετε ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο κ. Φλωρίδης ανταπάντησε με μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρείο. «Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό».
