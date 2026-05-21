Σκάνδαλο στη JP Morgan: Στην αντεπίθεση η 37χρονη διευθύντρια που κατηγορείται πως χρησιμοποιούσε σαν «σκλάβο του σεξ» 35χρονο υφιστάμενό της

Η 37χρονη Λόρνα Χαϊντάνι απάντησε με αγωγή στις καταγγελίες του 35χρονου Σιρό Ράνα, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, κατηγορώντας τον για πολύμηνη εκστρατεία συκοφάντησης - Στο πλευρό της Χαϊντάνι η JP Morgan





Συγκεκριμένα, η 37χρονη Λόρνα Χαϊντάνι, εκτελεστική διευθύντρια στη μονάδα Leveraged Finance (χρηματοδότηση με μόχλευση) της εταιρείας, κατέθεσε αντί-αγωγή εναντίον του 35χρονου Σιρό Ράνα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι οργάνωσε μια πολυμήνη εκστρατεία ψευδών κατηγοριών που κατέστρεψαν την καριέρα της και έβλαψαν τη φήμη της.



Daily Mail, οι δικηγόροι της Χαϊντάνι έγραψαν στην αγωγή πως «αρνείται κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε κατηγορία για παράνομη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής παρενόχλησης, της σεξουαλικής επίθεσης, της χορήγησης ναρκωτικών, του εκβιασμού και της φυλετικής διάκρισης που ισχυρίζεται ο ενάγων. Οι κατηγορίες αυτές είναι εντελώς ψευδείς, κακόβουλες και κατασκευασμένες για προσωπικό όφελος εις βάρος της κατηγορούμενης και άλλων».







«Διέδιδε ψέματα περί ρατσισμού και σεξουαλικής επίθετικότητας» Στην αγωγή, οι δικηγόροι της Χαϊντάνι κατηγορούν τον Ράνα ότι διέδιδε ψέματα περί «ρατσισμού» και «σεξουαλικής επιθετικότητας» της 37χρονης με στόχο να την εκβιάσει, απαιτώντας αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, περιγράφουν την αρχική καταγγελία του Ράνα ως «κατακλείδα πολύμηνης εκστρατείας δυσφήμισης της Χαϊντάνι στο χώρο εργασίας, σε τρίτους, τα μέσα ενημέρωσης και τώρα στο δικαστήριο με κατασκευασμένους ισχυρισμούς».



Η αντί-αγωγή αναφέρει, ακόμα, ότι ο 35χρονος είχε καταθέσει παρόμοιες κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης και σε άλλη εργασία του, αν και οι λεπτομέρειες εκείνης της υπόθεσης είχαν λογοκριθεί. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, απέρριψε προηγούμενη προσφορά διακανονισμού 1 εκατ. δολαρίων και απαίτησε 11,7 εκατ. δολάρια.



Η Χαϊντάνι υποστηρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε προϊσταμένη του Ράνα και ότι κατά την κοινή τους εργασία, εκείνος δεν είχε αναφέρει κανένα περιστατικό σεξουαλικής ή φυλετικής παρενόχλησης μέχρι τον Μάιο του 2025 - σχεδόν 12 μήνες μετά το φερόμενο ξεκίνημα των παρενοχλήσεων.



Κλείσιμο Η JP Morgan στηρίζει την 37χρονη Η JP Morgan, από την πλευρά της, φαίνεται να στηρίζει την 37χρονη στην αντί-αγωγή της, δηλώνοντας: «Υποστηρίζουμε πλήρως τη Λόρνα και το δικαίωμά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τη φήμη της», ενώ όπως έγινε γνωστό, ο εσωτερικός έλεγχος της τράπεζας δεν βρήκε αποδείξεις για τις καταγγελίες του Ράνα.







Τι κατήγγειλε ο 35χρονος Στην καταγγελία του, ο 35χρονος ισχυρίζεται ότι η Χαϊντάνι άρχισε να τον παρενοχλεί τον Μάιο του 2024, με περιστατικά που περιλάμβαναν προσβολές, σεξουαλικές προτάσεις και απειλές για καταστροφή της καριέρας του, ακόμη και με προσβλητικά σχόλια για την καταγωγή του.



Η αγωγή περιλαμβάνει επίσης καταθέσεις μαρτύρων που επιβεβαιώνουν περιστατικά, όπως η Χαϊντάνι να τον ξυπνάει τη νύχτα, γυμνή, και να τον προσκαλεί με προτάσεις σεξουαλικού χαρακτήρα, τις οποίες εκείνος αρνούνταν. Σε δική του περιγραφή, ο Ράνα αναφέρει πως κάποια στιγμή η Χαϊντάνι έβγαλε μπροστά του το πουκάμισό της, χάιδεψε το στήθος και του είπε: «Στοιχηματίζω ότι η μικρή, Ασιάτισσα γυναίκα σου δεν έχει τέτοια «κανόνια»», προσθέτοντας πως τον πίεζε να υποταχθεί «για να μην του κόψει τα μπόνους».



Ο Ράνα διεκδικεί αποζημίωση για χαμένα έσοδα, συναισθηματική βλάβη, δυσφήμιση και ποινικές αποζημιώσεις, καθώς και αλλαγές στις πρακτικές της τράπεζας.