Κώστας Βουτσάς: Μου λείπεις, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά, γράφει η κόρη του
GALA
Κώστας Βουτσάς Σάντρα Βουτσά

Κώστας Βουτσάς: Μου λείπεις, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά, γράφει η κόρη του

Η Σάντρα Βουτσά έκανε μία συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του αείμνηστου ηθοποιού

Κώστας Βουτσάς: Μου λείπεις, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά, γράφει η κόρη του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την ονομαστική γιορτή του Κώστα Βουτσά έκανε η κόρη του. Ο αείμνηστος ηθοποιός, που πέθανε πριν από έξι χρόνια σε ηλικία 88 ετών, θα γιόρταζε σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, και η Σάντρα Βουτσά μοιράστηκε τα συναισθήματά της.

Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες του Κώστα Βουτσά στο Instagram, εξομολογήθηκε ότι μετά τον θάνατό του, η γιορτή του είναι πια μια δύσκολη ημέρα. Κάποτε την περίμεναν με χαρά, όμως τώρα αυτή η μέρα είναι γεμάτη σιωπή, αναμνήσεις, θλίψη, αλλά και χαμόγελα, όταν μιλούν για εκείνον και όσα έζησαν μαζί του.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Η γιορτή σου. Κάθε χρόνο πια, είναι μια δύσκολη ημέρα. Κάποτε την περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη γιορτή. Τώρα πια, αυτή η ημέρα είναι μόνο σιωπή. Αναμνήσεις, στιγμές, θλίψη αλλά και γέλιο, όταν συζητάμε για εσένα και όλη αυτήν την υπέροχη κ τόσο ενδιαφέρουσα ζωή που ζήσαμε μαζί σου μπαμπά μου. Το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. (μου έλεγες πάντα, στο λέω τρεις φορές για να το βάλεις στην καρδιά σου). Μου λείπεις, σε σκέφτομαι, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά. Λίγο ακόμα».

Δείτε την ανάρτηση 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης