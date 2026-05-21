Κώστας Βουτσάς: Μου λείπεις, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά, γράφει η κόρη του

Κώστας Βουτσάς: Μου λείπεις, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά, γράφει η κόρη του
Η Σάντρα Βουτσά έκανε μία συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του αείμνηστου ηθοποιού
Μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την ονομαστική γιορτή του Κώστα Βουτσά έκανε η κόρη του. Ο αείμνηστος ηθοποιός, που πέθανε πριν από έξι χρόνια σε ηλικία 88 ετών, θα γιόρταζε σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, και η Σάντρα Βουτσά μοιράστηκε τα συναισθήματά της.
Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες του Κώστα Βουτσά στο Instagram, εξομολογήθηκε ότι μετά τον θάνατό του, η γιορτή του είναι πια μια δύσκολη ημέρα. Κάποτε την περίμεναν με χαρά, όμως τώρα αυτή η μέρα είναι γεμάτη σιωπή, αναμνήσεις, θλίψη, αλλά και χαμόγελα, όταν μιλούν για εκείνον και όσα έζησαν μαζί του.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Η γιορτή σου. Κάθε χρόνο πια, είναι μια δύσκολη ημέρα. Κάποτε την περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη γιορτή. Τώρα πια, αυτή η ημέρα είναι μόνο σιωπή. Αναμνήσεις, στιγμές, θλίψη αλλά και γέλιο, όταν συζητάμε για εσένα και όλη αυτήν την υπέροχη κ τόσο ενδιαφέρουσα ζωή που ζήσαμε μαζί σου μπαμπά μου. Το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. (μου έλεγες πάντα, στο λέω τρεις φορές για να το βάλεις στην καρδιά σου). Μου λείπεις, σε σκέφτομαι, θα ήθελα να ήσουν εδώ, να σε δω άλλη μια φορά. Λίγο ακόμα».
