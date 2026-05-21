«Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω, έχω προβλήματα υγείας» ισχυρίζεται τώρα ο αναισθησιολόγος μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή

Τη δική του απάντηση στην καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από συγγενή ασθενούς έδωσε ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος έχει τεθεί σε 15νθήμερη αργία και ελέγχεται πειθαρχικά.Μιλώντας στο Mega, ο γιατρός αρνήθηκε ότι ζήτησε χρήματα, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή του με την ασθενή αφορούσε τον προεγχειρητικό έλεγχο πριν από το χειρουργείο.«Αυτή ήταν προς χειρουργείο. Επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν την είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική της κατάσταση. Πάντα έτσι γίνεται μία ώρα πριν μπει στο χειρουργείο. Πήγα να δω αν είναι καλά, αν έχει φάει ή όχι, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενημέρωσε την οικογένεια πως υπήρχε πιθανότητα η επέμβαση να πραγματοποιηθεί ή να μετατεθεί, ανάλογα με την ώρα και τις συνθήκες του προγράμματος: «Ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Είπα “λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και όχι. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει”», δήλωσε.Ο αναισθησιολόγος αναφέρθηκε ακόμη στην προσωπική του κατάσταση, σημειώνοντας ότι βρίσκεται λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.«Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Έχω με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία», είπε.Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο, τονίζοντας ότι δεν θα εκμεταλλευόταν ποτέ ασθενή: «Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου» τόνισε χαρακτηριστικά.Σε βάρος του γιατρού έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το ερώτημα της οριστικής αργίας από το ΕΣΥ, μετά την καταγγελία του συγγενή ασθενούς.Νωρίτερα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από την ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.



Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.



Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».



«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.