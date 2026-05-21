Ο Μάριος Φραγκούλης θυμήθηκε το τροχαίο που είχε: Με προστάτευσαν οι Άγιοι, άλλαξε όλη μου η ζωή
Εκεί είδα ποιοι πραγματικά ήταν οι φίλοι μου, εξήγησε ο τραγουδιστής
Το ατύχημα που είχε πριν από τρία χρόνια ο Μάριος Φραγκούλης του άλλαξε τη ζωή. Ο τραγουδιστής θυμήθηκε εκείνη τη στιγμή, που παραλίγο, όπως είπε, να γίνει το μοιραίο, και τόνισε πως έκτοτε αναθεώρησε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Χάρη σε αυτό συμβάν όμως μπόρεσε να διαπιστώσει επίσης ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι του.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Μάριος Φραγκούλης θυμήθηκε το αυτοκινητιστικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη. «Είχε γίνει ένα ατύχημα και ματαιώσει ολόκληρη την περιοδεία, νομίζω 15 συναυλίες. Ήταν να κάνουμε συναυλίες με τη Γιώτα Νέγκα. Πριν από 3-4 χρόνια, ένα αυτοκινητιστικό που παραλίγο να συμβεί κάτι μοιραίο, αλλά ευτυχώς με προστάτευσαν οι Άγιοι και άνθρωποι που δεν είναι πια στη ζωή», είπε αρχικά.
Παρά τον κίνδυνο που αντιμετώπισε, μετά από αυτή τη δύσκολη συνθήκη ο τραγουδιστής κατάλαβε ποιοι άνθρωποι είναι δεμένοι μαζί του με πραγματική φιλία. «Άλλαξε όλη μου η ζωή βέβαια, ο τρόπος που σκέφτομαι, που καλωσορίζω τους ανθρώπους, πόσο ανοιχτός, φιλικός, εργατικός και καλός θέλω να είμαι στη ζωή μου. Εκεί είδα ποιοι πραγματικά ήταν οι φίλοι μου και με στήριξαν, πόσο είχα ανάγκη τη μουσική και τη σκηνή. Είχα όρεξη να γράψω τραγούδια, να εκφράσω αυτό που μου συνέβη δημιουργικά, και με το στίχο, αλλά και με τη μουσική», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:00
