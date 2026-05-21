Οι ενδοιασμοί του Ράμι Μάλεκ για τη νέα του ταινία: Δίστασε να υποδυθεί ξανά χαρακτήρα με AIDS μετά τον Φρέντι Μέρκιουρι
Στην ταινία The Man I Love ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενσαρκώνει έναν καλλιτέχνη που δίνει μάχη με το AIDS
Διστακτικός ήταν στην αρχή o Ράμι Μάλεκ σχετικά με το αν θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία The Man I Love.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Deadline ότι δίσταζε να υποδυθεί τον Τζίμι Τζορτζ —έναν καλλιτέχνη που δίνει μάχη με το AIDS— μετά την ερμηνεία του ως Φρέντι Μέρκιουρι στην ταινία Bohemian Rhapsody του 2018. Ο Μέρκιουρι πέθανε από επιπλοκές του AIDS το 1991.
Αφού διάβασε το σενάριο, ο Μάλεκ είπε στο μέσο ότι θυμάται να σκέφτεται: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες ανάμεσα στους δύο». «Θα μπορούσε να είναι προβληματικό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «υπήρχε ένα συγκεκριμένο αίσθημα φόβου», αν και νέος χαρακτήρας που υποδύεται είναι φανταστικός.
Το The Man I Love, σε σκηνοθεσία του Άιρα Σακς, ακολουθεί τον Τζίμι, έναν γνωστό τραγουδιστή και performer στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980, ο οποίος βγαίνει από νοσηλεία τριών εβδομάδων για θεραπεία HIV και ωθεί την υγεία του στα όριά της για να πρωταγωνιστήσει σε αυτό που ίσως είναι η τελευταία του θεατρική παραγωγή, σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.
Ο 45χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι σκέφτηκε τους δύο ρόλους και προσπάθησε να «αντιμετωπίσει τον φόβο» που είχε για το ενδεχόμενο να μπει στον ρόλο του Τζίμι. «Αν υπάρχει κάτι που έμαθα από τον Άιρα (Σακς), είναι ότι κάνει μοναδικό σινεμά, διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλον, και ήξερα ότι βρισκόμουν σε εξαιρετικά χέρια», εξήγησε ο Μάλεκ.
«Αν με επέλεγε εκείνος, μπορούσα να βασιστώ πάνω του, όχι μόνο για να στηριχθώ σε εκείνον σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, αλλά και για να την ανεβάσει επίπεδο, για να πιέσω τον εαυτό μου, να αναγκάσω τον εαυτό μου να τρέξει μέσα στη φωτιά. Όταν έτρεξα μέσα σε αυτό, άρχισα να ανακαλύπτω ότι αυτοί οι άνδρες ήταν μεν παρόμοιοι, αλλά ταυτόχρονα ανήκαν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους», πρόσθεσε.
Συνειδητοποίησε ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν ένα «είδωλο» και ένας «θρύλος» που «είχε έναν προορισμό», ενώ ο Τζίμι ήταν κάποιος που «απλώς αναζητούσε δημιουργικότητα, αγάπη, οικειότητα και χαρά σε κάθε στιγμή». «Ήταν ποτέ ο Τζίμι τέλειος; Δεν χρειαζόταν να είναι. Το ζήτημα ήταν απλώς αυτό το στοιχείο της δημιουργίας, της ζωής και της χαράς, και η Νέα Υόρκη εκείνης της περιόδου ήταν μια πολύ διαφορετική εποχή», είπε ο Μάλεκ. «Τους βλέπω ως δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες συνολικά», πρόσθεσε για τον Φρέντι και τον Τζίμι.
Το The Man I Love, στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Τομ Στάριτζ, Λούθερ Φορντ, Ρεμπέκα Χολ και Έμπον Μος-Μπάκραχ, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών στις 20 Μαΐου και απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα.
Rami Malek Thought Playing Another Character with AIDS 'Could Be Problematic' After Portraying Freddie Mercury https://t.co/JqNDN4vTxV— People (@people) May 21, 2026
