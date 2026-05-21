Μάθιου Πέρι: Πλήρωσε το τίμημα επειδή εμπιστεύτηκε λάθος άνθρωπο, λέει η μητέρα του σε επιστολή της
Μάθιου Πέρι: Πλήρωσε το τίμημα επειδή εμπιστεύτηκε λάθος άνθρωπο, λέει η μητέρα του σε επιστολή της
Η Σουζάν Μόρισον κατηγορεί τον πρώην βοηθό του ηθοποιού για τη διαχείριση της εξάρτησής του
Μία επιστολή έγραψε η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σουζάν Μόρισον αναφερόμενη στον θάνατο του παιδιού της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «πλήρωσε το τίμημα επειδή εμπιστεύτηκε λάθος άνθρωπο».
Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής από τα «Φιλαράκια» βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου του 2023, στο υδρομασάζ του σπιτιού του. Η ιατροδικαστική έκθεση είχε αποδώσει τον θάνατό του στις «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Η μητέρα του περιέγραψε τη σχέση του γιου της με τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιβαμάσα που διέμενε μαζί του και αναμένεται να καταδικαστεί τον Μάιο. Ο πρώην βοηθός έκανε στον ηθοποιό την θανατηφόρα δόση κεταμίνης και ομολόγησε επίσης την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο.
Στην τοποθέτησή της, η μητέρα του Πέρι αναφέρεται στον ρόλο του Ιβαμάσα στη διαχείριση της εξάρτησης του παιδιού της, τονίζοντας ότι η οικογένεια πίστευε πως θα τον προστάτευε. Ο πρώην βοηθός είχε «επανειλημμένα» χορηγήσει κεταμίνη στον ηθοποιό «χωρίς ιατρική εκπαίδευση», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Η Σουζάν Μόρισον περιγράφει τη στάση του μετά τον θάνατο του γιου της, σημειώνοντας ότι διατηρούσε επικοινωνία μαζί της και προσπάθησε να εμφανιστεί ως υποστηρικτικός, ενώ παράλληλα αναφέρεται και σε πιέσεις και ενέργειες που της άσκησε. Σε χαρακτηριστικό σημείο της επιστολής της, λέει: «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».
Σε άλλο σημείο, η ίδια εξηγεί τι πίστευαν για τη σχέση του με τον γιο της και την ευθύνη που θεωρούσαν ότι είχε αναλάβει: «Αλλά αντί να προστατεύει τον Μάθιου, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών, οργάνωσε μία πηγή προμήθειας και στη συνέχεια άλλη πηγή, έκανε τις ενέσεις στο σώμα του Μάθιου, παρότι δεν ήταν καθόλου κατάλληλος γι’ αυτό. Το έκανε ακόμη κι όταν μπορούσε να δει, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να δει, ότι ήταν προφανώς επικίνδυνο. Και το έκανε ξανά και ξανά».
Η ίδια, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του πρώην βοηθού μετά τον θάνατο του ηθοποιού, αναφέρεται στο πώς ήρθε σε επαφή με την οικογένεια. «Με παρακολουθούσε στενά», έγραψε η Μόρισον και πρόσθεσε: «Μου έστελνε τραγούδια, μου σχεδίασε έναν μικρό χάρτη για να βρίσκω τον δρόμο μου στο κοιμητήριο. Αν έβλεπε ένα ουράνιο τόξο, ένα από τα αγαπημένα του Μάθιου, με έπαιρνε τηλέφωνο».
Σε άλλο σημείο της επιστολής της αναφέρει τη στάση του στην κηδεία και τις αντιδράσεις της οικογένειας. «Επέμενε να μιλήσει στην κηδεία του και είχε συμπεριφερόταν σαν να ήταν εκείνος ο άνθρωπος που προσπάθησε να σώσει τον Μάθιου», έγραψε η Μόρισον και κατέληξε: «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».
Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα των αμερικανικών Αρχών για τη διακίνηση κεταμίνης που συνδέθηκε με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, στο πλαίσιο της οποίας έχουν κατηγορηθεί πέντε άτομα και έχουν ήδη εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για ορισμένους εξ αυτών.
Τον Δεκέμβριο έγινε γνωστό ότι γιατρός από την Καλιφόρνια που προμήθευε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση. Ο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που κατηγορήθηκαν από μια μακρά ομοσπονδιακή έρευνα που εξέτασε πώς ο Πέρι απέκτησε το αναισθητικό μέσω παράνομου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στο Χόλιγουντ.
Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής από τα «Φιλαράκια» βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου του 2023, στο υδρομασάζ του σπιτιού του. Η ιατροδικαστική έκθεση είχε αποδώσει τον θάνατό του στις «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Η μητέρα του περιέγραψε τη σχέση του γιου της με τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιβαμάσα που διέμενε μαζί του και αναμένεται να καταδικαστεί τον Μάιο. Ο πρώην βοηθός έκανε στον ηθοποιό την θανατηφόρα δόση κεταμίνης και ομολόγησε επίσης την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο.
Στην τοποθέτησή της, η μητέρα του Πέρι αναφέρεται στον ρόλο του Ιβαμάσα στη διαχείριση της εξάρτησης του παιδιού της, τονίζοντας ότι η οικογένεια πίστευε πως θα τον προστάτευε. Ο πρώην βοηθός είχε «επανειλημμένα» χορηγήσει κεταμίνη στον ηθοποιό «χωρίς ιατρική εκπαίδευση», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Η Σουζάν Μόρισον περιγράφει τη στάση του μετά τον θάνατο του γιου της, σημειώνοντας ότι διατηρούσε επικοινωνία μαζί της και προσπάθησε να εμφανιστεί ως υποστηρικτικός, ενώ παράλληλα αναφέρεται και σε πιέσεις και ενέργειες που της άσκησε. Σε χαρακτηριστικό σημείο της επιστολής της, λέει: «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».
Matthew Perry's Mom Says Her Son 'Paid the Price' for Trusting Former Assistant in Heartbreaking Letter https://t.co/aowm9iqvxS— People (@people) May 21, 2026
Η ίδια, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του πρώην βοηθού μετά τον θάνατο του ηθοποιού, αναφέρεται στο πώς ήρθε σε επαφή με την οικογένεια. «Με παρακολουθούσε στενά», έγραψε η Μόρισον και πρόσθεσε: «Μου έστελνε τραγούδια, μου σχεδίασε έναν μικρό χάρτη για να βρίσκω τον δρόμο μου στο κοιμητήριο. Αν έβλεπε ένα ουράνιο τόξο, ένα από τα αγαπημένα του Μάθιου, με έπαιρνε τηλέφωνο».
Σε άλλο σημείο της επιστολής της αναφέρει τη στάση του στην κηδεία και τις αντιδράσεις της οικογένειας. «Επέμενε να μιλήσει στην κηδεία του και είχε συμπεριφερόταν σαν να ήταν εκείνος ο άνθρωπος που προσπάθησε να σώσει τον Μάθιου», έγραψε η Μόρισον και κατέληξε: «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».
Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα των αμερικανικών Αρχών για τη διακίνηση κεταμίνης που συνδέθηκε με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, στο πλαίσιο της οποίας έχουν κατηγορηθεί πέντε άτομα και έχουν ήδη εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για ορισμένους εξ αυτών.
Τον Δεκέμβριο έγινε γνωστό ότι γιατρός από την Καλιφόρνια που προμήθευε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση. Ο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που κατηγορήθηκαν από μια μακρά ομοσπονδιακή έρευνα που εξέτασε πώς ο Πέρι απέκτησε το αναισθητικό μέσω παράνομου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στο Χόλιγουντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα