Γιγαντοοθόνη και ετοιμασίες στην πλατεία Αριστοτέλους για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού, δείτε βίντεο
«Να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά , να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», ανέφερε η ίδια στο χθεσινό κάλεσμά της
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας της εκδήλωσης, κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το νέο της πολιτικό εγχείρημα στην Θεσσαλονίκη.
Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.
Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, η προσέλευση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.
Όπως έγραφε σήμερα το πρωί το protothema.gr η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε για το όνομα του κόμματος λέξεις που παραπέμπουν στην «ελπίδα» που, όπως λέει, αναζητούν οι πολίτες με στόχο την προοπτικής τους και την άμεση βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. Το εγχείρημα δεν αποτελεί πάντως εύκολη εξίσωση, ούτε υπάρχουν πολλοί –εκτός από τους συνομιλητές της- που να κάνουν ασφαλείς προβλέψεις για την απήχηση που θα έχει σε ευρύτερα εκλογικά κοινά.
Το κάλεσμα της Καρυστιανού«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος», τόνισε χθες με ανάρτησή της η πρώην πρόεδρος των «Τεμπών» και συνέχισε:
«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, στις 18:30 στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».
May 20, 2026
