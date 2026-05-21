«Πνίγονται» από κόσμο Ρώμη και Ποζιτάνο, φωνάζουν οι ντόπιοι στη Βαρκελώνη: Ο υπερτουρισμός σαρώνει την Ευρώπη

Οι διακοπές ξεκίνησαν νωρίς στηνκαι έχουν μετακινήσει μεγάλα πλήθη τουριστών σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες και μη περιοχές στην, τηνκαι ταΕικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ιταλικές πόλεις, δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν να βγουν καλά-καλά από τα σπίτια τους.Συγκεκριμένα, σκηνές χάους καταγράφηκαν στους δρόμους του ειδυλλιακού, τωνκαι της, και όλα αυτά ενώ η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωσή της.Βίντεο που κυκλοφορούν σταmedia δείχνουν πλήθη τουριστών να στριμώχνονται σε στενά περάσματα, ενώ στις ηλιόλουστες οδούς του Ποζιτάνο οι επισκέπτες σταματούν ξαφνικά για φωτογραφίες με φόντο την θάλασσα και τα πολύχρωμα οικήματα.Τα καταστήματα έχουν γεμίσει από τουρίστες, εμποδίζοντας την είσοδο των ντόπιων. «Για τους δημάρχους και τους διαχειριστές της Ακτής του Αμάλφι, τους αρέσει αυτή η κατάσταση· διαφορετικά θα είχαν εκδώσει ήδη διατάγματα για να περιοριστεί η μαζική τουριστική εισβολή. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο» λένε κάτοικοι περιοχών στη νότια Ιταλία.Στα, στην τραχιά ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, πλήθη τουριστών γεμίζουν λεωφορεία και τρένα και περιμένουν να μπουν σε δημοφιλή σημεία για να απολαύσουν τη θέα και να τραβήξουν φωτογραφίες.

Διαμαρτυρίες στη Βαρκελώνη, κατακλύζονται και τα Βαλκάνια

Στη, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «κόλαση» στα social media, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους και γύρω από το Κολοσσαίο.Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με τους σχολιαστές, είναι ο «eat and run» ή «mordi e fuggi», όπου οι ημερήσιοι επισκέπτες ξοδεύουν λίγα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ.Ο πρώην δήμαρχος τουέκανε λόγο, μιλώντας στηγια «σκηνές βγαλμένες από τον Τρίτο Κόσμο». Ο Γκαλιάνο, που πλέον διαχειρίζεται ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο χωριό Πραιάνο, είπε ακόμα πως «οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν φράζουν, επικρατεί απόλυτη σύγχυση». Επιπλέον, τόνισε πως έχει ζητήσει κανονισμούς για τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται την Ποζιτάνο: «Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσους ανθρώπους. Η ομορφιά της Ακτής του Αμάλφι καταστρέφεται».Το φαινόμενο του υπερτουρισμού είναι κοινό σε όλη την, με προβλήματα να καταγράφονται και στη, η οποία παραμένει δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες που επιθυμούν να θαυμάσουν τις ομορφιές της Ιταλίας.Στη, οι ντόπιοι διοργανώνουν τακτικά διαμαρτυρίες για την υπερβολική εισροή τουριστών, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των ενοικιαζόμενων κατοικιών και των Airbnb εκτοξεύει τα ενοίκια.Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, μετά από περιστατικά το 2024 όπου οι επισκέπτες ψεκάστηκαν με νεροπίστολα από ντόπιους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Επιπλέον, οι Αρχές της πόλης προχωρούν στη θέσπιση διπλάσιου τέλους για τους τουρίστες που θα κατεβαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη από κρουαζιερόπλοια.Και τοστηνέχει κατακλυστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια, μετά τα γυρίσματα του, προκαλώντας αύξηση στις τιμές διαμονής και τροφίμων.