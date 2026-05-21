Θρίλερ στα Χανιά: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή
Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη σήψη, σε απόκρυμνο και δύσβατο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών αναμένεται να επιχειρήσουν για την ανάσυρση και μεταφορά της σορού, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του εδάφους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, έχει ενημερωθεί και ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να προχωρήσει στην πρώτη αυτοψία και να καθορίσει τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στην ταυτότητα του νεκρού και στα αίτια θανάτου, αλλά και στο ενδεχόμενο ο σκελετός να σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Φρέ Αποκορώνου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 33χρονος εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζιο φούτερ με κουκούλα, στοιχείο που παραμένει υπό διερεύνηση στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση της σορού.
Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

