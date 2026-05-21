Γιώργος Γιαννόπουλος για «Το Σόι σου»: Μου το χρώσταγε η ζωή λόγω της αγάπης που έχω δώσει στη δουλειά μου και στον άνθρωπο
Αν δεν γινόταν το «Σόι σου», θα γινόταν κάτι άλλο ως άστρο, υποστήριξε ο ηθοποιός
Μία μορφή δικαίωσης θεωρεί ο Γιώργος Γιαννόπουλος τη συμμετοχή του στη σειρά του «Το Σόι σου». Έχοντας αφιερώσει πολλά στη δουλειά του, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα το προτεινόταν να πρωταγωνιστήσει σε μία παραγωγή που θα γνώριζε μεγάλη επιτυχία.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο Γιώργος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στο σίριαλ, λέγοντας αρχικά: «Υπάρχουν πολλά συγκινητικά πράγματα σ’ αυτή την ιστορία με το “Σόι”. Πιστεύω ότι, αν δεν γινόταν το “Σόι”, θα γινόταν κάτι άλλο. Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή για την αγάπη στη δουλειά μου και στον άνθρωπο. Είμαι καλός άνθρωπος».
Ο ίδιος δεν θεωρεί πως τον χαρακτηρίζει η κακία: «Δεν ξέρω, μου λένε κάποιοι ότι μπορεί να παρεξηγηθούν αλλά δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι γεννιόμαστε καλοί, κακοί, εγωιστές, ζηλιάρηδες. Εγώ γεννήθηκα ένας καλός άνθρωπος και θέλω να μεταφέρω το καλό στον κόσμο, να δώσω αγάπη. Πήρα πολλή αγάπη από τους γονείς μου και την αδελφή μου τη συγχωρεμένη», σημείωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:10
Η αγάπη που έχει πάρει από τον κόσμο που παρακολουθούν τη σειρά είναι για εκείνον ανεκτίμητη και πιο πολύτιμη από μία πιθανή συμμετοχή του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. «Οπότε με αυτή την ιστορία νιώθω σαν να μου το χρώσταγε αυτό το πράγμα η δουλειά, η ζωή. Αν δεν γινόταν το Σόι, θα γινόταν κάτι άλλο ως άστρο. Με το Σόι είμαι τόσο καλά με τα παιδιά, έχω πάρει τόση αγάπη που είναι αδιανόητη σε αυτούς που κομπάζουν για την Επίδαυρο. Δεν πειράζει, ας μην έχω κάνει Επίδαυρο, αυτή είναι καλύτερη Επίδαυρος για μένα», κατέληξε σχετικά με «Το Σόι σου».
