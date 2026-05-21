Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Πλησιάζετε επικίνδυνα να ανέβετε στο παγκάκι, όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο «Ξύπνα Βασίλη»
Σε έντονους τόνους η συζήτηση στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Γεωργαντάς σε Κωνσταντοπούλου: Φτάνει αυτή η ξεφτίλα
Χαρακτήρα ευρύτερης αντιπαράθεσης για τις υποκλοπές πήρε η συζήτηση του Γιώργου Φλωρίδη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο προσωπικό τόνο είχε η σύγκρουση του υπουργού Δικαιοσύνης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρθηκε στον διάλογό του με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης ανταπάντησε σε υψηλούς τόνους.
Ωστόσο η αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο, μεταξύ του κ. Φλωρίδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία παρενέβαινε κατά την απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης στον κ. Ανδρουλάκη.
Προσωπική κόντρα Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου
«Δεν ντρέπεστε λίγο;» φώναζε από τα έδρανα η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Φλωρίδη να απαντά: «Είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα: Ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα».
«Κύριε Φλωρίδη, δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τη στάση σας, γιατί αποδεικνύετε ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Με μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρείο, της απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης. «Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό».
Η αντιπαράθεση Φλωρίδη-ΑνδρουλάκηΟ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον διάλογό του με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
«Τον ρώτησα: ποιοι είναι οι λόγοι και πού έχουν καταγραφεί; Και μας απάντησε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή. Πού θα φτάσετε, κ Φλωρίδη;» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα και προσωπικές επιθέσεις» στην υπόθεση των υποκλοπών.
Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για «θράσος», σχετικά με την κριτική που του άσκησε για παραβίαση του απορρήτου της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι το 2022, όταν ο διοικητής της ΕΥΠ κατέθεσε στην επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης είχε αποκαλύψει έναν διάλογο.
«Απειλεί την ασφάλεια η αλήθεια από τον διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν την απειλεί ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει υλικό από τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν κάνατε τίποτα;», ρώτησε.
«Πολιτικό πρόβλημα η διάταξη που παραβιάστηκε από τον Ανδρουλάκη»Απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής θεσμών, υπήρξε «βαρύτατη προσβολή της διάταξης που διέπει τις συνεδριάσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ που είναι απόρρητες».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για βαρύτατες πολιτικές ευθύνες του κ. Ανδρουλάκη, καθώς «η διάταξη που παραβιάστηκε δημιουργεί πρωτίστως πολιτικό πρόβλημα».
Παράλληλα, επέκρινε τον κ. Ανδρουλάκη για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στις θεσμικές αλλαγές της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κυβέρνηση έφερε τη δυνατότητα να καταργηθεί ο σάπιος οργανισμός και να περάσει το σύστημα πληρωμών στην ΑΑΔΕ με εγγυήσεις διαφάνειας. Το ΠΑΣΟΚ δεν το ψήφισε», είπε.
«Να σας πούμε “μπράβο” που μας κάνατε ευρωπαϊκή εξαίρεση;»«Υπάρχει άλλη χώρα κ. Φλωρίδη, που ο αντίστοιχος ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό; Να σας πούμε “μπράβο” που μας κάνατε ευρωπαϊκή εξαίρεση;» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης, που επανήλθε και στο ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας ότι η δημοσιοποίηση της στιχομυθίας του με τον κ. Δεμίρη για τους λόγους παρακολούθησής του δεν απειλούν την εθνική ασφάλεια.
Αιχμές άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για τον κ. Φλωρίδη, τον οποίο ενέταξε στο «γενιτσαρικό τάγμα του Μαξίμου», όπως είπε και του καταλόγισε αλά καρτ ευαισθησίες, επαναλαμβάνοντας το παράδειγμα του κ. Καραγκούνη: «Το 2022 ο Καραγκούνης βγαίνει από τη Θεσμών και λέει ότι ο πρωθυπουργός δεν ενημερώθηκε ποτέ, δεν υπήρχε παραβίαση; Τότε ήταν καλή παραβίαση γιατί υπερασπιζόταν το παρακράτος των υποκλοπών, και τώρα υπάρχει θέμα κανόνων;».
Στην απάντησή του, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης έκανε προσφυγή στο ΣτΕ για να ενημερωθεί για τις υποκλοπές και η απόφαση ήταν θετική στο αίτημά του. «Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό». Και για την ΑΑΔΕ απαντώντας στον ισχυρισμό ότι «δεν χάλασε ο κόσμος αν χρειαζόμασταν 1-2 χρόνια για να φτιάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ρώτησε: «Δύο χρόνια πώς θα πληρώνονταν οι αγρότες; Αυτό είναι η εναλλακτική σας;».
Με νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του προδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιχειρεί να τινάξει στον αέρα τη συνεδρίαση, διακόπτοντας την τελική ομιλία του Γιώργου Φλωρίδη.
Γεωργαντάς σε Κωνσταντοπούλου: Φτάνει αυτή η ξεφτίλαΗ συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένταση. Παρά τις προσπάθειες του κ. Γεωργαντά να επιβάλει την τάξη, η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέχιζε να κάνει... σόου.
«Φτάνει αυτή η ξεφτίλα. Έχουν περάσει κι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί με σκληρές αντιπαραθέσεις, αλλά αυτό το χάλι δεν υπήρξε ποτέ» είπε ο κ. Γεωργαντάς, ο οποίος στο μεταξύ είχε «παγώσει» τον χρόνο του κ. Φλωρίδη.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Φλωρίδη, η κυρία Κωνσταντοπούλου διέκοπτε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φωνάζοντας «φασίστες», ενώ νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της είπε σκωπτικά: «Σας είπα κάτι πριν (σ.σ. της είπε να ανέβει στα έδρανα όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη»), κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Μην ακούμε μόνο τη φωνή σας».
Τελικώς, ο κ. Φλωρίδης ολοκλήρωσε την ομιλία του και η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά, για να προχωρήσει η Ολομέλεια σε μυστική ψηφοφορία, για το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
