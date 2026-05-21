Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Είμαι μόνη μου, είναι πρωτόγνωρο αυτό για μένα και μου αρέσει
Ήμουν πολύ σχεσάκιας, τώρα άλλαξε αυτό, επισήμανε η ηθοποιός
Μόνη της δηλώνει στην προσωπική της ζωή η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο για εκείνη συναίσθημα. Παρά το γεγονός ότι επεδίωκε να έχει έναν σύντροφο στο πλευρό της, της αρέσει η νέα συνθήκη που βιώνει.
Όπως είπε η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Podcast «Νέα Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει»: «Είμαι σε μια φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και όχι. Εννοώ πως έχω φίλους, οικογένεια και είμαι πολύ ωραία. Θα πω ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για μένα και κάπως μου αρέσει».
Η ίδια δεν θυμάται τον εαυτό της, χωρίς σχέση στο παρελθόν. «Ήμουν πολύ σχεσάκιας, ρε παιδί μου. Τώρα, άλλαξε αυτό. Ποτέ δεν το έκανα συνειδητά, ποτέ δεν το σκέφτηκα, ποτέ δεν έκατσα να πω “Χριστίνα, εσύ πρέπει να είσαι σε μια σχέση”. Όχι, συνέβαινε, αλλά με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δεν συνέβαινε τυχαία», πρόσθεσε στη συνέχεια η ηθοποιός.
Το να έχει δίπλα της έναν σύντροφο ήταν κάτι που πάντα αποζητούσε, αφού η συντροφικότητα της ταιριάζει. «Προφανώς, μάλλον, το επιδίωκα με έναν τρόπο κι εγώ γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος, αυτό το κατάλαβα τώρα πιο συνειδητά. Στα 33 μου, πια, το συνειδητοποίησα», κατέληξε.
