Νέο ξέσπασμα Τσιτσιπά προς τον πατέρα του στην Γενεύη: «Πού είναι γ@@@ το σπίτι σου;», δείτε βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε πρόωρα σε ένα ακόμα τουρνουά, αυτή τη φορά από τον Λέρνερ Τιέμν και για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να συγκρατήσει την έντασή του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε με 2-0 σετ (7-6(4),7-6(2)) από τον Λέρνερ Τιέν (No20) στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης σε ένα ματς όπου κρίθηκε στις λεπτομέρειες των δύο tiebreak. 

Αυτό που συζητήθηκε αρκετά όμως ήταν μια έντονη στιγμή ανάμεσα στον 29χρονο και τον πατέρα του, Απόστολο, αποτυπώνοντας την πίεση που υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Σε ένα διάλειμμα, έψαχνε κάτι στην τσάντα του και κάποια στιγμή γυρίζει γεμάτος εκνευρισμό προς τον πατέρα του και του φωνάζει: «Πού είναι γ@@@ το σπίτι σου;», ενώ ο πατέρας του απάντησε επίσης με ένταση.

Δείτε το βίντεο:
Πλέον, το βλέμμα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στρέφεται αποκλειστικά στο Roland Garros, με την ελπίδα να επανέλθει η ηρεμία.
