Με Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Τσέχωφ στη μπλούζα του και φιλορωσικά μηνύματα ο Αυγερινός στην παρουσίαση Καρυστιανού, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Με φιλορωσικά μηνύματα άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος θανάσης Αυγερινός την εκδήλωση για την παρουσίαση τπυ κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Επιλέγοντας μια μαύρη μπλούζα με τα πρόσωπα των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ, ο κ.Αυγερινός είπε «είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Διάλεξα να είναι ο Ντοστογιέφσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Και πρέπει να το ξέρουν ότι στις δημοκρατίες όποιος εγκληματεί πρέπει και να τιμωρείται». Με τον τρόπο αυτό, ο κ.Αυγερινός απάντησε εμμέσως στις βολές που έχει δεχθεί για ρωσική επιρροή προς τον ίδιο και προς το νέο κόμμα.Ο δημοσιογράφος μίλησε για «ιστορική πολιτική βραδιά».Δείτε βίντεο:Στη συνέχεια, ο κ.Αυγερινός, αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και το βίντεο που το 2012 είχε δημιουργήσει η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, και είχε γίνει viral, το οποίο κατέληγε με την ίδια να βροντοφωνάζει ότι είναι Ελληνίδα: «Ελληνίδα, hellene, όχι Greek. I am Hellene». Η κυρία Μουτσάτσου υπήρξε υποψήφια ευρωβουλευτής με το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ).Δείτε το βίντεο της κ.Μουτσάτσου:Αφού προβλήθηκε το βίντεο, ο κ.Αυγερινός υποδέχθηκε την κυρία Μουτσάτσου, που επέλεξε να χαιρετίσει τους ορθόδοξους ανά τον κόσμο, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Ουκρανία.Σε άλλο σημείο της παρουσίασής του, πάντως, ο κ.Αυγερινός, επεφύλαξε και καρφιά για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας «εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding».