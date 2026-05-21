Με Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Τσέχωφ στη μπλούζα του και φιλορωσικά μηνύματα ο Αυγερινός στην παρουσίαση Καρυστιανού, δείτε βίντεο
Πώς ο δημοσιογράφος παρουσίασε το πρόσωπο- έκπληξη της εκδήλωσης, την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου, που είχε γίνει γνωστή με το βίντεο «I am hellene» και ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ)
Με φιλορωσικά μηνύματα άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος θανάσης Αυγερινός την εκδήλωση για την παρουσίαση τπυ κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Επιλέγοντας μια μαύρη μπλούζα με τα πρόσωπα των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ, ο κ.Αυγερινός είπε «είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Διάλεξα να είναι ο Ντοστογιέφσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Και πρέπει να το ξέρουν ότι στις δημοκρατίες όποιος εγκληματεί πρέπει και να τιμωρείται». Με τον τρόπο αυτό, ο κ.Αυγερινός απάντησε εμμέσως στις βολές που έχει δεχθεί για ρωσική επιρροή προς τον ίδιο και προς το νέο κόμμα.
Ο δημοσιογράφος μίλησε για «ιστορική πολιτική βραδιά».
Στη συνέχεια, ο κ.Αυγερινός, αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και το βίντεο που το 2012 είχε δημιουργήσει η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, και είχε γίνει viral, το οποίο κατέληγε με την ίδια να βροντοφωνάζει ότι είναι Ελληνίδα: «Ελληνίδα, hellene, όχι Greek. I am Hellene». Η κυρία Μουτσάτσου υπήρξε υποψήφια ευρωβουλευτής με το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ).
Αφού προβλήθηκε το βίντεο, ο κ.Αυγερινός υποδέχθηκε την κυρία Μουτσάτσου, που επέλεξε να χαιρετίσει τους ορθόδοξους ανά τον κόσμο, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Ουκρανία.
Σε άλλο σημείο της παρουσίασής του, πάντως, ο κ.Αυγερινός, επεφύλαξε και καρφιά για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας «εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding».
