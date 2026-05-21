Στη Γερουσία το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ICE και της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

NEW: President Trump fires back at a reporter suggesting Congress may not sign off on security funding for the new White House ballroom.



REPORTER: "What if Congress doesn't sign off on the security money?"



TRUMP: "Then the White House won't be a very secure place." pic.twitter.com/VsQl1urpma — Fox News (@FoxNews) May 21, 2026





Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται απόψε να δει τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές του Κογκρέσου να του επιφέρουν ένα σπάνιο πλήγμα, αρνούμενοι να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση της αίθουσας του χορού στον Λευκό Οίκο και να επιβάλουν περιορισμούς στο ταμείο αποζημίωσης των θυμάτων «εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης», το οποίο καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση.Οι γερουσιαστές καλούνται τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή να ψηφίσουν έναν προϋπολογισμό που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και συνόρων (CBP) με ποσό άνω των 70 δισ. δολαρίων.Ωστόσο, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης 1 δισ. δολάρια για τη Μυστική Αστυνομία, την υπηρεσία προστασίας του προέδρου και άλλων πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ. Τα χρήματα αυτά όμως θα χρησιμοποιηθούν για υποδομές ασφαλείας στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.Τον περασμένο Οκτώβριο ο Τραμπ κατεδάφισε με μπουλντόζες μια ολόκληρη πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να χτίσει εκεί μια αίθουσα χορού χωρητικότητας έως και 1.000 ατόμων, για διάφορες δεξιώσεις και δείπνα με ξένους ηγέτες. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωνε τότε ότι η κατασκευή θα χρηματοδοτείτο αποκλειστικά με ιδιωτικές δωρεές.Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κένεντι είπε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι «δεν υπάρχουν οι ψήφοι» στη Γερουσία για να εγκριθεί αυτό το 1 δισ. δολάρια.Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για αυτήν την πολυτελή κατασκευή, σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη των αμερικανικών νοικοκυριών μειώνεται, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.«Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό» είπε την Τρίτη η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Λάιζα Μαρκάουσκι, γνωστή για τις μετριοπαθείς θέσεις της.Για τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, τον Τσακ Σούμερ, «οι Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν να περάσουν στα κρυφά ένα δισ. δολάρια για τη διεφθαρμένη αίθουσα χορού του Τραμπ».«Όμως οι Αμερικανοί τους έπιασαν στα πράσα και τώρα προσπαθούν να ξεφορτωθούν αυτήν την καυτή πατάτα», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα μπροστά στο Καπιτώλιο.Εκτός από την αίθουσα χορού, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί και σε ένα άλλο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το «ταμείο αποζημιώσεων» των αδίκως διωκόμενων από το κράτος, ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων.

Τη Δευτέρα η κυβέρνηση παρουσίασε αυτό το ταμείο το οποίο προορίζεται για την αποζημίωση προσώπων που, όπως λέει, «ήταν θέματα πολιτικής εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών ενδέχεται να περιλαμβάνονται και εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια επειδή συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.



Το ταμείο αυτό επικρίθηκε δριμύτατα και από τους Δημοκρατικούς, με τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ να το χαρακτηρίζει «ξεκάθαρη διαφθορά» και τον γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν να μιλά για «μαύρο ταμείο, χρηματοδοτούμενο από τους φόρους μας», το οποίο ο Τραμπ θέλει «να χρησιμοποιήσει για να αποζημιώσει τους πολιτικούς συμμάχους του».



Κριτική άσκησαν ωστόσο και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι.



«Ο κόσμος ανησυχεί για το πώς θα πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο ή το ενοίκιό του, αν θα μπορεί να αγοράσει τα τρόφιμά του ή τη βενζίνη του, και όχι για τη σύσταση ενός ταμείου ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πρόεδρο και τους συμμάχους του, ώστε να πληρώνουν όποιον θέλουν», σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι.



Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Punchbowl News, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές σκέφτονται να επιβάλουν περιορισμούς στο ποιος θα δικαιούται αποζημίωση από το ταμείο αυτό.



Πριν από την ψηφοφορία οι Δημοκρατικοί αναμένεται ότι θα καταθέσουν πολλές τροπολογίες στο νομοσχέδιο. Ο σκοπός τους είναι να προτείνουν τροποποιήσεις αρεστές στο ευρύ κοινό και στη συνέχεια να καταγγείλουν την άρνηση των Ρεπουμπλικάνων να τις εφαρμόσουν. «Θα δείξουμε ότι οι Δημοκρατικοί μάχονται για τη μείωση των τιμών, για την περίθαλψη, για την ενέργεια, τη βενζίνη, τη φύλαξη των παιδιών», διαβεβαίωσε ο Τσακ Σούμερ.