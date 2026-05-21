Μικ Τζάγκερ: Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη με γοτθικό δράμα
Ο Μικ Τζάγκερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της βραβευμένης Ιταλίδας σκηνοθέτιδας, Αλίτσε Ρορβάκερ. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Αμερικανίδας συγγραφέως Όντρεϊ Νιφενέγκερ, με τίτλο «Three Incestuous Sisters».

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones θα ενώσει τις δυνάμεις του με ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Ντακότα Τζόνσον, Σίρσα Ρόναν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Σύμφωνα με πηγή που επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο εμβληματικός καλλιτέχνης έφτασε με ελικόπτερο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο ηφαιστειογενές νησί Στρόμπολι, ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του γοτθικού δράματος της Ρορβάκερ.

Διαμένει σε μια ιστορική βίλα στο νησί, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον θρυλικό έρωτα του Ρομπέρτο Ροσελίνι και της Ίνγκριντ Μπέργκμαν που ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας «Stromboli» το 1949, σύμφωνα με το Variety.

Το «Three Incestuous Sisters» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία της Ιταλίδας δημιουργού, η οποία έχει βραβευτεί δύο φορές στις Κάννες για τις ταινίες «The Wonders» (2014) και «Happy as Lazzaro» (2018).

Bασίζεται στο ομώνυμο εικονογραφημένο γοτθικό μυθιστόρημα της Νιφενέγκερ και αφηγείται την ιστορία τριών αδελφών που ζουν απομονωμένες, μέχρι την άφιξη του γιου ενός φαροφύλακα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Τζάγκερ θα υποδυθεί τον φαροφύλακα ενώ ο Τζος Ο'Κόνορ τον γιο του.

Το φιλμ χρηματοδοτείται και παράγεται από την Indian Paintbrush. Η Ντακότα Τζόνσον και η Ρο Ντόνελι αναλαμβάνουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας TeaTime Pictures, μαζί με τον Στίβεν Ρέιλς για την Indian Paintbrush και την Ρορβάκερ.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Απρίλιο, με το πρόγραμμα να προβλέπει δέκα εβδομάδες παραγωγής στη Σικελία και τη Ρώμη. Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues», το οποίο αναμένεται στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records.

