Μίλι Μπόμπι Μπράουν για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: Εκτιμάμε τη φιλία μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
GALA
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον συνάδελφό της και στη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, μετά τα δημοσιεύματα για εκφοβισμό και παρενόχληση

Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ τοποθετήθηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε καταθέσει καταγγελία εις βάρος του συμπρωταγωνιστή της στο «Stranger Things» για εκφοβισμό και παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν.

Η 21χρονη ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Hollywood Reporter, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες αφότου οι δύο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της σειράς στο Λος Άντζελες.

«Αγαπάμε αυτή τη σειρά με όλη μας την καρδιά και εκτιμάμε τη φιλία μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε η ηθοποιός, αναφερόμενη στον συνάδελφό της και στη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ρωτήθηκε γιατί θεώρησε σημαντικό να εμφανιστεί μαζί του μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, απάντησε: «Το κάνουμε αυτό τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, ήμασταν πάντα ενωμένοι σε αυτό».

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, η DailyMail δημοσίευσε ρεπορτάζ στο οποίο γινόταν λόγος για καταγγελία που φέρεται να υπέβαλε η ηθοποιός πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix. Σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το μέσο, «υπήρχαν σελίδες και σελίδες καταγγελιών», γεγονός που οδήγησε σε έρευνα η οποία, όπως αναφέρεται, «διήρκεσε μήνες».

Σημειώνεται ότι η καταγγελία της, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, δεν περιλάμβανε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν, αναφέρεται επίσης ότι η ηθοποιός είχε εκπρόσωπο παρόντα στο πλατό.

Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, όταν οι δημιουργοί της σειράς ρωτήθηκαν για το υποτιθέμενο περιστατικό, ο Ρος Ντάφερ απάντησε: «Δουλεύουμε με αυτό το καστ εδώ και 10 χρόνια και σε αυτό το σημείο είναι οικογένεια για εμάς και νοιαζόμαστε βαθιά γι’ αυτούς». Η ίδια η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, σε ερώτηση που δέχθηκε στο κόκκινο χαλί για τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, δήλωσε στο Extra ότι οι δυο τους αισθάνονται «πολύ τυχεροί που έχουν ο ένας τον άλλον».

Η σειρά «Stranger Things» έκανε πρεμιέρα το 2016, και από τότε τόσο η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, όσο και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ έχουν μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση τους στα γυρίσματα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Empire, η ηθοποιός περιέγραψε πώς εξελίχθηκε ο δεσμός τους μέσα στα πέντε χρόνια των γυρισμάτων.

«Ο Ντέιβιντ κι εγώ συνδεθήκαμε σε άλλο επίπεδο. Πάντα με πρόσεχε και εγώ πάντα τον πείραζα σαν κόρη ή μικρή αδερφή. Πάντα προσπαθούσα να σκαρφαλώνω πάνω του κι εκείνος γυρνούσε τα μάτια του και γελούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια υποστήριξε ότι η δυναμική τους εκτός κάμερας μεταφέρθηκε και στους ρόλους τους στη σειρά. «Νομίζω ότι έτσι άρχισε να εξελίσσεται και η σχέση της Ιλέβεν με τον Χόπερ στη σειρά, αντικατόπτριζε τη δική μας ζωή και τη δική μας πραγματική σχέση».

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Χάρμπορ έχει κατά καιρούς εκφράσει δημόσια την προστατευτικότητα που αισθάνεται απέναντι στη συμπρωταγωνίστριά του. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «That Scene with Dan Patrick» το 2021, είχε δηλώσει: «Η Μίλι κι εγώ είχαμε πάντα μια ξεχωριστή σχέση, γιατί τη γνώρισα όταν ήταν πολύ μικρή. Τη γνώρισα πριν έρθει όλη αυτή η μεγάλη φήμη. Νιώθω πολύ προστατευτικός απέναντί της. Ανησυχώ γι’ αυτήν και για τη φήμη και για όλα όσα πρέπει να διαχειριστεί. Πάντα αισθανόμουν αυτό το βαθύ πατρικό συναίσθημα για εκείνη».

Κλείσιμο
Ενόψει της τελευταίας σεζόν της σειράς, ο ο ίδιος επαίνεσε σε συνέντευξή του στο Esquire UK και τους νεότερους συναδέλφους του για τον τρόπο που διαχειρίζονται τη δημοσιότητα. «Είναι όλοι αρκετά καλά παιδιά. Ίσως επειδή είμαι νηφάλιος τώρα, δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι ότι τα παιδιά σήμερα δεν κάνουν κατάχρηση ουσιών όπως κάναμε εμείς στη γενιά μου», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Ένα από τα λίγα πράγματα που μπορείς πραγματικά να κρατήσεις σε αυτή τη δουλειά είναι η τέχνη σου, αυτό που θέλεις να πεις και η φωνή σου. Υπάρχουν πολλά που δεν μπορείς να ελέγξεις, αν θα έχεις εισπρακτική επιτυχία ή αν ο κόσμος θα σε συμπαθήσει. Όλα αυτά είναι έξω από τον έλεγχό σου. Αυτό που μπορείς να ελέγξεις είναι το πάθος σου για την αφήγηση και για την τέχνη».

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο μέρος της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» έχει ήδη κυκλοφορήσει, ενώ οι θαυμαστές αναμένουν το φινάλε της σειράς μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

