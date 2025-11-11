Μίλι Μπόμπι Μπράουν για τις καταγγελίες για bullying στα γυρίσματα του Stranger Things - «Με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ έχουμε μία απίστευτη φιλία»
Η ηθοποιός μίλησε για το δέσιμό της με τον συμπρωταγωνιστή της, μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας
Δημόσια τοποθετήθηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν για τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ, έπειτα από δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η ηθοποιός είχε καταθέσει καταγγελίες για εκφοβισμό εις βάρος του συμπρωταγωνιστή της στα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things».
Σύμφωνα με τη DailyMail, η 21χρονη ηθοποιός φέρεται να είχε υποβάλει σελίδες αναφορών εναντίον του Ντέιβιντ Χάρμπουρ, με αποτέλεσμα να έχει μόνιμη παρουσία εκπροσώπου της στο σετ καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, διέψευσε έμμεσα τις φήμες, περιγράφοντας τη σχέση της με τον ηθοποιό που υποδύεται τον πατέρα της στη σειρά.
«Είναι τόσα πολλά, πραγματικά τόσα πολλά. Παίζουμε τον πατέρα και την κόρη. Και όπως ο Νόα Σναπ με τη Γουϊνόνα Ράιντερ, έχουμε μια απίστευτη φιλία», είπε χαρακτηριστικά.
Η νεαρή σταρ πρόσθεσε: «Έχω αναπτύξει έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό με τον Ντέιβιντ, γιατί έχουμε μια σχέση πατέρα και κόρης και κάνουμε σχεδόν κάθε σκηνή μαζί. Αυτό φαίνεται καθαρά στην πέμπτη σεζόν. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό να τον έχω δίπλα μου σε όλο αυτό το ταξίδι. Η Γουϊνόνα, τα παιδιά... Νιώθω τιμή που υποδύθηκα την Eleven και γνώρισα τόσο υπέροχους ανθρώπους».
Την ίδια ώρα, ο συνδημιουργός της σειράς, Ρος Ντάφερ, μιλώντας στο The Hollywood Reporter, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τα δημοσιεύματα, αλλά φάνηκε να υποβαθμίζει τις φήμες γύρω από τα παρασκήνια της παραγωγής: «Δεν μπορώ να αναφερθώ σε προσωπικά ζητήματα εντός του πλατό, αλλά δουλεύουμε δέκα χρόνια με αυτό το καστ, είναι οικογένεια πλέον και νοιαζόμαστε βαθιά για όλους. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς και χαρούμενοι».
Από την πλευρά του, ο Σον Λέβι, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του Stranger Things, σχολίασε πως η ομάδα παραγωγής δίνει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, αναφερόμενος εμμέσως στις φήμες: «Πρέπει να δημιουργείς έναν χώρο σεβασμού, όπου όλοι νιώθουν άνετα και ασφαλείς. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να χτίσουμε αυτή την ατμόσφαιρα και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό».
Η πολυαναμενόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν του Stranger Things θα κυκλοφορήσει σε τρεις φάσεις. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα προβληθούν στις 26 Νοεμβρίου, τα επόμενα τρία ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ το μεγάλο φινάλε, με τίτλο «The Rightside Up», θα κάνει πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά.
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
Millie Bobby Brown describes relationship with David Harbour amid bullying accusation https://t.co/8u5xmUqOfy pic.twitter.com/bw3wnraSFQ— The Independent (@Independent) November 11, 2025
