Διπλή πρωτιά... ξανά στις φοιτητικές εκλογές: Τα ποσοστά που δίνουν ΔΑΠ και Πανσπουδαστική, «γαλάζια» καταγγελία για επεισόδια στην καταμέτρηση στο ΕΚΠΑ

Με διαφορετικά αποτελέσματα από ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και Πανσπουδαστική ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των φοιτητικών εκλογών, καθώς οι δύο παρατάξεις για ακόμη μια χρονιά ανακοίνωσαν ξεχωριστά ποσοστά
Χωρίς κοινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται για άλλη μια φορά η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την Πανσπουδαστική να δίνουν διαφορετική εικόνα για την έκβαση της αναμέτρησης και να ανακοινώνουν αμφότερες... νίκη για λογαριασμό των παρατάξεών τους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 42,24%, ενώ η Πανσπουδαστική εμφανίζεται δεύτερη με 21,55%.
Σε ανακοίνωσή της χθες η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά. Με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή».
Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική κάνει λόγο για πρωτιά της ΠΚΣ με ποσοστό 33,53% σε ενσωμάτωση 97,07%, υποστηρίζοντας ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 24,78%. Τρίτη, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εμφανίζεται η ΠΑΣΠ με ποσοστό 10,06%.
Τα δικά της αποτελέσματα δίνει και η ΕΑΑΚ. Σε αυτά την πρωτιά καταλαμβάνει η ΠΚΣ με 28.7%, ενώ ακολουυεί η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με 24% (αναλυτικά εδώ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της σχολής, όταν προκλήθηκε ένταση μεταξύ μελών διαφορετικών φοιτητικών παρατάξεων. Η ίδια παράταξη υποστηρίζει ότι ομάδα φοιτητών εισήλθε στον χώρο της καταμέτρησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγκρουση και να διακοπεί προσωρινά η ομαλή ροή της διαδικασίας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια υπήρξαν τραυματισμοί φοιτητών, ενώ ορισμένα άτομα φέρεται να μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου ή από άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή τις συνθήκες του περιστατικού.
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑΤην ίδια ώρα, επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής καταμέτρησης των ψήφων των φοιτητικών εκλογών 2026 στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με καταγγελίες για τραυματισμούς και προσωρινή αναστάτωση της διαδικασίας.
Το συμβάν καταγράφηκε ενώ σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας βρισκόταν σε εξέλιξη η καταμέτρηση των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου. Οι φετινές εκλογές αν και διεξήχθησαν ομαλά ως διαδικασία, ωστόσο το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο, καθώς είχαν προηγηθεί περιστατικά έντασης και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, 14 Μαϊου δεν είχε υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από άλλες εμπλεκόμενες φοιτητικές παρατάξεις για τα γεγονότα στη Σχολή Οικονομικών, ενώ η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων συνεχίστηκε σε αρκετές σχολές ανά την επικράτεια.
Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά καταγγελιών, που συνοδεύουν σχεδόν κάθε χρόνο τη διαδικασία των φοιτητικών εκλογών, κυρίως κατά τις ώρες της καταμέτρησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Σχετικά με τις φοιτητικές εκλογέςΟι φοιτητικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας για την ανάδειξη των νέων διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων. Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, τα μαθήματα ανεστάλησαν την ημέρα των εκλογών, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις την επόμενη ημέρα, με αποφάσεις των Ιδρυμάτων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε ανακοινωθεί αναστολή μαθημάτων στις 13 και 14 Μαΐου.
