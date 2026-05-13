Ο Πέδρο Πασκάλ... αποχαιρέτισε τον Στίβεν Κόλμπερτ με ένα φιλί στο στόμα, δείτε βίντεο
Ο διάσημος παρουσιαστής κάνει τις τελευταίες εκπομπές του «Late Show» - Η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους ως προηγούμενη καλεσμένη είχε επίσης φιληθεί μαζί του και ο Πασκάλ... ζήλεψε
Ο Πέδρο Πασκάλ φαίνεται πως... ζήλεψε, βλέποντας τον Στίβεν Κόλμπερτ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους να φιλιούνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Late Show. Οπότε, ζήτησε και εκείνος ένα φιλί από τον παρουσιαστή που, σε λίγες μέρες, θα αποχαιρετήσει το κοινό, αφού η εκπομπή του ρίχνει αυλαία.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο «The Late Show with Stephen Colbert» την Τρίτη 12 Μαΐου. Όταν κάθισε απέναντι από τον Κόλμπερτ, άγγιξε τα χείλη του με τον δείκτη του. «Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά. Τι χαρά που σε έχουμε πάλι εδώ. Ο κόσμος ίσως δεν ξέρει…», άρχισε να λέει ο Κόλμπερτ, πριν σταματήσει, καθώς πρόσεξε την κίνηση του Πασκάλ.
Ο σταρ του Χόλιγουντ ανασήκωσε τα φρύδια του, πριν τελικά φανεί να γελά με την ίδια του την πρόταση. Ο Κόλμπερτ, από την πλευρά του, σήκωσε τα χέρια του, έσκυψε προς τα εμπρός και αντάλλαξε ένα γρήγορο φιλί με τον Πασκάλ, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Στη συνέχεια, ο Πασκάλ εξήγησε τον λόγο που το ζήτησε. «Ζήλεψα», παραδέχτηκε, με τον Κόλμπερτ να απαντά γελώντας: «Δεν υπάρχει λόγος! Όποτε θέλεις! Αυτά τα χείλη σύντομα θα είναι ελεύθερα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 00:40
Το φιλί των δύο ήρθε αμέσως μετά το αντίστοιχο στιγμιότυπο ανάμεσα στον Κόλμπερτ και τη Λούις-Ντρέιφους, στο ίδιο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός του αναφέρθηκε στην πρόσφατη αποκάλυψη του κωμικού ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε φιληθεί με αρκετούς διάσημους καλεσμένους στην εκπομπή του.
Ο Κόλμπερτ και η Λούις-Ντρέιφους, οι οποίοι είναι και οι δύο παντρεμένοι, μοιράστηκαν στη συνέχεια μια ξεκαρδιστική στιγμή, προτού τελικά αφήσουν τους δισταγμούς στην άκρη και φιληθούν. «Ας τα κόψουμε όλα αυτά και ας ξεκινήσουμε από την αρχή, εντάξει;», είπε στη συνέχεια η Λούις-Ντρέιφους. Ο Κόλμπερτ απάντησε τότε με πονηρό ύφος: «Γιατί δεν κάνουμε απλώς άλλη μία λήψη;».
