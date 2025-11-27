Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Σπάνια εμφάνιση της 91χρονης Σίρλεϊ ΜακΛέιν στο Μαλιμπού - Δείτε φωτογραφίες
Η εμβληματική ηθοποιός πέρασε το μεσημέρι της σε γνωστό εστιατόριο, δείχνοντας κεφάτη και ξεκούραστη
Η 91χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν απαθανατίστηκε σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση, να απολαμβάνει ένα χαλαρό γεύμα σε εστιατόριο του Μαλιμπού, περνώντας στιγμές ξεγνοιασιάς με την παρέα της.
Η θρυλική ηθοποιός, που εξακολουθεί να διατηρεί την ενέργεια και το χιούμορ της, δοκίμασε ένα μεγάλο σάντουιτς, σούπα και ένα δροσερό κοκτέιλ, παραμένοντας χαμογελαστή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδου της.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό People, η ΜακΛέιν είχε αποκαλύψει ότι αποδίδει τη μακροζωία και τη φυσική της κατάσταση στο μπαλέτο, το οποίο ξεκίνησε στα τρία της χρόνια και συνέχισε μέχρι τα 67. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 1955 με την ταινία «The Trouble with Harry» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια επιτυχημένη πορεία πολλών δεκαετιών στο Χόλιγουντ.
