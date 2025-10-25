Ζέτα Δούκα: Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους
Ζέτα Δούκα: Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους
Η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη, ζούμε σε έναν πατριαρχικό κόσμο, τόνισε η ηθοποιός
Την ανησυχία της για τις γυναίκες που επιδιώκουν να έχουν καλές σχέσεις με όλους, εξέφρασε η Ζέτα Δούκα, τονίζοντας ότι η αληθινή αλληλεγγύη απαιτεί θάρρος.
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξή στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε έναν πατριαρχικό κόσμο και το προσωπικό τίμημα της απόφασής να θίγει δημόσια ζητήματα, που την προβληματίζουν.
Αρχικά, η Ζέτα Δούκα στάθηκε στη σημασία της αλληλοστήριξης μεταξύ των γυναικών: «Υψώνω το ανάστημά μου, οι φωνές μας πρέπει να ακούγονται. Λίγοι άνθρωποι βοηθούν για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή που θέλουμε. Η αλληλεγγύη είναι στην κορυφή των αξιών για μένα. Η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη. Οι γυναίκες ζούμε σε έναν πατριαρχικό κόσμο και είναι δύσκολο να διακρίνουμε τα κοινά μας σημεία».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός επεσήμανε πως, μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, πολλές γυναίκες αναγκάζονται να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν, χάνοντας έτσι την αίσθηση της συλλογικότητας. «Οι γυναίκες για να επιβιώσουμε έχουμε υιοθετήσει ανδρικά χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, δεν φέρονται με υποστηρικτικό τρόπο σε άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες που κατάφεραν να βρεθούν σε υψηλές θέσεις υιοθετούν χαρακτηριστικά κακομεταχείρισης επειδή έχουν κακοποιηθεί».
Τέλος, η Ζέτα Δούκα παραδέχτηκε ότι το να μιλά κανείς ανοιχτά έχει συνέπειες, με την ίδια ωστόσο να μην μετανιώνει για τη στάση της: «Πλήρωσα το τίμημα του να μιλάς ανοιχτά. Όμως η ζωή προχωράει μπροστά. Στον αγώνα μου συνάντησα πολλούς “ισαποστάκηδες”, πολλές γυναίκες δεν μου στάθηκαν. Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους».
