Οι σέξι πόζες της Μπαρ Ρεφαέλι με κόκκινο μαγιό - Δείτε φωτογραφίες
Το 40χρονο μοντέλο από το Ισραήλ δημοσίευσε εικόνες της σε πισίνα
Με κόκκινο μαγιό πόζαρε η Μπαρ Ρεφαέλι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της στα social media.
Το 40χρονο μοντέλο από το Ισραήλ κοινοποίησε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου εικόνες της με μπικίνι. Σε ορισμένες εμφανίστηκε μπροστά σε καθρέφτη, ενώ σε άλλες βρισκόταν μέσα σε πισίνα απολαμβάνοντας το μπάνιο της.
