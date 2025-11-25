Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα - Είχε προκαλέσει με αναρτήσεις από την Κόνιτσα

Αντίδραση από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων

«Ταξίδευα προς τα Ιωάννινα. Είχε περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που είχα περάσει από την Κακαβιά και μόλις παρουσιάστηκα στο γκισέ της ελληνικής αστυνομίας, κατάλαβα ότι υπήρχε καθυστέρηση. Άρχισα να μιλάω στα ελληνικά. Μόλις έβαλε το διαβατήριό μου στο σαρωτή, μου είπε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Του είπα ότι είχε συμβεί και στο παρελθόν, αλλά ξέρω ότι έχει διευθετηθεί. «Όχι», μου απάντησε, και μου είπε να πάω στη δεύτερη λωρίδα. Πήγα στη δεύτερη λωρίδα και ένας άλλος αξιωματικός με ρώτησε για τους γονείς μου, επειδή υπάρχουν πολλά άτομα με το όνομα Αρτάν Χότζα στο αλβανικό μητρώο. Από την αρχή μου είπε ότι είχα πάρει κάποιες αντιελληνικές θέσεις. Έδωσα τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Του είπα ότι με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία και μου απάντησε ότι είναι απλώς διαδικασία. Ξαφνικά σηκώθηκε, ετοίμασε το έντυπο και μου είπε ότι έπρεπε να το συμπληρώσω και να φύγω από το ελληνικό έδαφος, επειδή ήμουν persona non grata. Τον ρώτησα για ποιο λόγο και μου απάντησε ότι ήταν εξαιτίας αυτού που είχα κάνει, λέγοντάς μου ότι ξέρω πολύ καλά τι έκανα. Μου είπε: «Φύγε και εξαφανίσου από το ελληνικό έδαφος», είπε ο Χότζα.Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH), η οποία κάνει λόγο για «ακραίο μέτρο» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει «παράλογα» τα μέτρα απαγόρευσης σε βάρος Αλβανών δημοσιογράφων, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στις αναρτήσεις και τις δηλώσεις του.Η UGSH αναφέρει ότι «αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν στους δημοσιογράφους Μαρίν Μεμά και Ενρίκ Μεχμέτι, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι έχουν προσαχθεί ή καθυστερηθεί σε σύνορα και αεροδρόμια» συμπληρώνοντας πως αυτές επεβλήθησαν «χωρίς σαφή αιτιολόγηση».Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι «κύκλοι πολιτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα επηρεάζουν τις υπηρεσίες ασφαλείας» και ζητά την παρέμβαση του αλβανικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών, καθώς και διεθνών οργανισμών ελευθερίας του Τύπου. Η Αθήνα έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό για περιπτώσεις δημοσιογράφων που εμπλέκονται σε εθνικιστικές ρητορικές ή πρακτικές που θεωρούνται υπονομευτικές για τη δημόσια ασφάλεια.