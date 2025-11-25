Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα - Είχε προκαλέσει με αναρτήσεις από την Κόνιτσα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα - Είχε προκαλέσει με αναρτήσεις από την Κόνιτσα

Πήγε να εισέλθει σε ελληνικό έδαφος μέσω της Κακαβιάς – Τον ενημέρωσαν ότι θεωρείται «απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια» - Έχει στο προφίλ του σωρεία εθνικιστικών και προκλητικών αναρτήσεων

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα - Είχε προκαλέσει με αναρτήσεις από την Κόνιτσα
Ισόβια απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα επιβλήθηκε στον Αλβανό δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει στην Ελλάδα από τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, κατά τον έλεγχο, οι ελληνικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι του επιβάλλεται ισόβια απαγόρευση εισόδου, καθώς θεωρείται «απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια».

Ο Χότζα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω των εθνικιστικών του τοποθετήσεων και της συστηματικής προώθησης της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας». Χαρακτηριστικό περιστατικό υπήρξε η επίσκεψή του το 2024 στην Κόνιτσα, όταν είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια για την απουσία αλβανικής σημαίας.

H ανάρτηση του Χότζα το 2024

Τον Ιανουάριο του 2024 ο Αρτάν Χότζα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και έκανε διακοπές στην Κόνιτσα. Εκεί στάθηκε κάτω από ένα σημείο της ιστορικής γέφυρας όπου είναι τοποθετημένη η ελληνική σημαία και έκανε με τα χέρια του το σύμβολο της Μεγάλης Αλβανίας.

«Ελλείψει κόκκινης σημαίας στην πέτρινη γέφυρα των 150 ετών… έκανα τον αετό με τα δύο κεφάλια…» ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση.

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα - Είχε προκαλέσει με αναρτήσεις από την Κόνιτσα

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που παραδόθηκε στον δημοσιογράφο και φέρει τη σφραγίδα των συνοριακών αρχών της Κακαβιάς, ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι «απειλεί την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ ή κράτους-μέλους» και δεν παρατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες.



Το βίντεο της άρνησης εισόδου μεταδόθηκε από το αλβανικό Top Channel:
Top Channel/ Artan Hoxha, “non grata” në Greqi, reagon gazetari: Vendim, prej qëndrimeve të mia
Κλείσιμο

Po udhëtonte në Janinë, pas Marin Memës, Greqia shpall “non-grata’ edhe gazetarin Artan Hoxha
Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Ο δημοσιογράφος ανέφερε σε συνέντευξή του πώς όταν ρώτησε γιατί συνέβαινε αυτό, η ελληνική συνοριακή αστυνομία του είπε ότι ήταν λόγω των προηγούμενων δηλώσεών του κατά της Ελλάδας. Ο Χότζα ισχυρίστηκε ότι, αφού του πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα και συμπλήρωσε το έντυπο δήλωσης non grata, η ελληνική αστυνομία του είπε: «Φύγε και βγες από το ελληνικό έδαφος».

«Ταξίδευα προς τα Ιωάννινα. Είχε περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που είχα περάσει από την Κακαβιά και μόλις παρουσιάστηκα στο γκισέ της ελληνικής αστυνομίας, κατάλαβα ότι υπήρχε καθυστέρηση. Άρχισα να μιλάω στα ελληνικά. Μόλις έβαλε το διαβατήριό μου στο σαρωτή, μου είπε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Του είπα ότι είχε συμβεί και στο παρελθόν, αλλά ξέρω ότι έχει διευθετηθεί. «Όχι», μου απάντησε, και μου είπε να πάω στη δεύτερη λωρίδα. Πήγα στη δεύτερη λωρίδα και ένας άλλος αξιωματικός με ρώτησε για τους γονείς μου, επειδή υπάρχουν πολλά άτομα με το όνομα Αρτάν Χότζα στο αλβανικό μητρώο. Από την αρχή μου είπε ότι είχα πάρει κάποιες αντιελληνικές θέσεις. Έδωσα τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Του είπα ότι με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία και μου απάντησε ότι είναι απλώς διαδικασία. Ξαφνικά σηκώθηκε, ετοίμασε το έντυπο και μου είπε ότι έπρεπε να το συμπληρώσω και να φύγω από το ελληνικό έδαφος, επειδή ήμουν persona non grata. Τον ρώτησα για ποιο λόγο και μου απάντησε ότι ήταν εξαιτίας αυτού που είχα κάνει, λέγοντάς μου ότι ξέρω πολύ καλά τι έκανα. Μου είπε: «Φύγε και εξαφανίσου από το ελληνικό έδαφος», είπε ο Χότζα.

Po udhëtonte në Janinë, pas Marin Memës, Greqia shpall “non-grata’ edhe gazetarin Artan Hoxha

Αντίδραση από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH), η οποία κάνει λόγο για «ακραίο μέτρο» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει «παράλογα» τα μέτρα απαγόρευσης σε βάρος Αλβανών δημοσιογράφων, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στις αναρτήσεις και τις δηλώσεις του.

Η UGSH αναφέρει ότι «αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν στους δημοσιογράφους Μαρίν Μεμά και Ενρίκ Μεχμέτι, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι έχουν προσαχθεί ή καθυστερηθεί σε σύνορα και αεροδρόμια» συμπληρώνοντας πως αυτές επεβλήθησαν «χωρίς σαφή αιτιολόγηση».

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι «κύκλοι πολιτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα επηρεάζουν τις υπηρεσίες ασφαλείας» και ζητά την παρέμβαση του αλβανικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών, καθώς και διεθνών οργανισμών ελευθερίας του Τύπου. Η Αθήνα έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό για περιπτώσεις δημοσιογράφων που εμπλέκονται σε εθνικιστικές ρητορικές ή πρακτικές που θεωρούνται υπονομευτικές για τη δημόσια ασφάλεια.

