Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Νωρίτερα, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας είχε κάνει, επίσης, λόγο για συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας στους βασικούς όρους του σχεδίου, στη διάρκεια των επαφών στη Γενεύη