Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον θάνατο της μητέρας μου, σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι
Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό, πρόσθεσε
Ένα προσωπικό κομμάτι μοιράστηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, μιλώντας για τις δυσκολίες που πέρασε, όταν έχασε τη μητέρα του. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τη μάχη του με την κατάθλιψη, όμως αυτή τη φορά αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην καθοδική του πορεία, περιγράφοντας τις σκοτεινές στιγμές που βίωσε, αλλά και τα βήματα που τον οδήγησαν σταδιακά στην επαναφορά.
Ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε στην εκπομπή «Real View» ότι η αφετηρία της ψυχολογικής του κατάρρευσης ήταν η απώλεια της μητέρας του. «Πέρασα κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ο εγκλεισμός λόγω πανδημίας και η συμμετοχή του στη «Φάρμα» τον βρήκαν ήδη ψυχικά εξαντλημένο. «Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό», σημείωσε, αποκαλύπτοντας όμως πως μέσα του επικρατούσε χάος.
Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι έφτασε να σκέφτεται ακόμη και τον θάνατο. «Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα "είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;"», ανέφερε. Όπως είπε, καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψή του έπαιξε η συνάντησή του με έναν πνευματικό, στον οποίο μίλησε ανοιχτά για όλα όσα τον βασάνιζαν.
Ο ηθοποιός περιέγραψε και το πόσο τον επηρέασε αυτή η κατάσταση στη δουλειά του: «Έλεγα στους σκηνοθέτες "κόψε με", ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα, με έβλεπαν και έλεγαν "ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;"».
