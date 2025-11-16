Βάνα Μπάρμπα για Στράτο Τζώρτζογλου ότι το «θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»: Αυτά είναι βλακείες, θα ήταν κουρασμένος από την πρόβα
«Δηλαδή οι άλλες δουλειές είναι τόσο ανεξάντλητα καθαρές;» σχολίασε η ηθοποιός
Την αντίθεσή της με την πρόσφατη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» εξέφρασε η Βάνα Μπάρμπα, τονίζοντας ότι ο συνάδελφός της θα ήταν κουρασμένος όταν έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
Η ηθοποιός ανέφερε ότι μίλησε με τον Στράτο Τζώρτζογλου μετά τη δήλωσή του, εξηγώντας του ότι διαφωνεί μαζί του. Μάλιστα διερωτήθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» αν περιστατικά σαν αυτά που περιέγραψε ο ηθοποιός, συμβαίνουν σε άλλους χώρους, εκτός του θεάτρου.
«Αυτά είναι βλακείες, θα ήταν κουρασμένος από την πρόβα. Μια μπούρδα ήταν του το είπα. Δηλαδή οι άλλες δουλειές είναι τόσο ανεξάντλητα καθαρές;» είπε η Βάνα Μπάρμπα.
Όσο για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στην Ελλάδα, η Βάνα Μπάρμπα τις συνέκρινε με εκείνες του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας: «Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα δεν πληρώνονται γενικώς. Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε στο Τιμπουκτού. Είμαστε λίγο καλύτερα από την Αλβανία προφανώς, δεν το λέω ρατσιστικά. Με ενοχλεί ότι δεν είμαστε Ευρώπη. Πήγα στο φεστιβάλ στο Τορίνο και ντράπηκα που όλοι οι ηθοποιοί ήταν με έναν ατζέντη. Εμείς χτυπάμε μόνοι μας πόρτες. Κάνουμε μόνοι μας τις παραγωγές. Καμία φορά μου λένε νέα παιδιά ότι "γινόμαστε ηθοποιοί" και λέω “Θεέ μου να τα έχει καλά ο Θεός”, δηλαδή να τους δίνει δύναμη να αντέχουν».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου, μιλώντας στις 3 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ανέφερε ότι «όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», διευκρινίζοντας πως η φράση του δεν αφορά όλους, αλλά ότι «υπάρχουν πολλοί». Όπως εξήγησε, στα πρώτα του βήματα ήρθε επανειλημμένα αντιμέτωπος με τέτοιου τύπου προτάσεις και περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι τότε το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, ειδικά για τον ίδιο. Παρότι ήταν παντρεμένος, είπε ότι δεχόταν συνεχώς προτάσεις και είχε «κλειδώσει στο κεφάλι του» την πεποίθηση ότι αυτό «ισχύει» στον χώρο.
«Η μητέρα μου στην αρχή ήταν ενάντια στο θέατρο. Δεν με σόκαρε, γιατί το όνειρό της ήταν να γίνω ηθοποιός. Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αυτό ισχύει. Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί. Εκείνη την εποχή που βγήκα εγώ, υπήρχε πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, και ειδικά σε εμένα. Γίνονται πολλά, ήταν σχεδόν δεδομένο, παρόλο που ήμουν παντρεμένος με τη Μαρία, είχα συνεχώς προτάσεις. Εμένα στο κεφάλι μου είχε κλειδώσει αυτό», ανέφερε.
