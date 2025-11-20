O Mικ Τζάγκερ επισκέφτηκε το παλιό του σχολείο: Ήταν μεγάλη τιμή να συναντήσω μερικούς από τους νέους μαθητές

«

» δήλωσε ο Τζάγκερ στο «BBC».

«

» πρόσθεσε.

Ο διευθυντής του σχολείου, Τζούλιαν Μέτκαλφ χαρακτήρισε την επιστροφή του τραγουδιστή ως «

».





Ο Τζάγκερ ίδρυσε το Κέντρο Μικ Τζάγκερ στο Ντάρτφορντ μαζί με τον Δούκα του Κεντ τον Μάρτιο του 2000 και έκτοτε φιλοξενεί τη Σχολή Μουσικής Ντάρτφορντ και τη Συμφωνική Ορχήστρα Ντάρτφορντ. Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με στούντιο ηχογράφησης, καθώς και αίθουσες πρόβας και εκθεσιακούς χώρους για τους μαθητές. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά για τοπικές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες.