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Ύποπτος για σχέσεις με το ISIS σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με Τούρκους αστυνομικούς έξω από την Άγκυρα
Τραυματίστηκε και συνελήφθη η σύζυγός του, που θεωρείται, επίσης, ύποπτη για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος
Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά Μ.Κ., έπεσε νεκρός όταν αντέδρασε με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εφόδου στην περιοχή Σαζαγκάσι, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της τουρκικής πρωτεύουσας.
Gunfire in the Turkish capital ahead of the NATO summit.— Chay Bowes (@BowesChay) June 24, 2026
Police raided a terrorist affiliated with ISIS near Ankara. He is reportedly dead, his wife is injured.
Authorities have detained 209 suspects in anti-terrorism operations a day after public gatherings were restricted… pic.twitter.com/uyQNmC8Etm
Η σύζυγός του, η οποία επίσης θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση, τραυματίστηκε από τα πυρά και συνελήφθη.
Turkish counter-terrorism police kill Islamic State suspect during raid south of Ankara— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2026
The suspect, identified by his initials M.K., was shot and killed after opening fire on security forces during a raid.
His wife, N.K., also suspected of having ties to the terrorist group,… pic.twitter.com/HYXhziXZtk
Στοιχεία της έρευναςΟι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι ο νεκρός ύποπτος φέρεται να είχε άμεση επικοινωνία με υψηλόβαθμο ηγετικό στέλεχος του ISIS, τον Ισμαήλ Τζ.Κ.Α.
Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία ασφαλείας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Τουρκία ενόψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη προσαχθεί περισσότερα από 200 άτομα.
NATO rahat etsin diye…— Toplumsal Muhalefet (@toplumuhalif045) June 23, 2026
7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek bu sabah Ankara merkezli operasyonlar düzenlendi. Öğrencilerin evlerine TEM eşliğinde giren polisler, öğrencileri ters kelepçeleyerek gözaltına aldı. pic.twitter.com/Sn9LqcxyOJ
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