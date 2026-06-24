Ύποπτος για σχέσεις με το ISIS σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με Τούρκους αστυνομικούς έξω από την Άγκυρα

Στοιχεία της έρευνας

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Τούρκοι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σκότωσαν έναν άντρα, ύποπτο για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης νότια της Άγκυρας κι αφού προηγουμένως ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά Μ.Κ., έπεσε νεκρός όταν αντέδρασε με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εφόδου στην περιοχή Σαζαγκάσι, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της τουρκικής πρωτεύουσας.Η σύζυγός του, η οποία επίσης θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση, τραυματίστηκε από τα πυρά και συνελήφθη.Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι ο νεκρός ύποπτος φέρεται να είχε άμεση επικοινωνία με υψηλόβαθμο ηγετικό στέλεχος του ISIS, τον Ισμαήλ Τζ.Κ.Α.Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία ασφαλείας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Τουρκία ενόψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη προσαχθεί περισσότερα από 200 άτομα.