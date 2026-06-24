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Παίκτης του Love Island στις ΗΠΑ φλέρταρε κοπέλα λέγοντας απλά «καρπούζι» στα ελληνικά και κατέληξαν ζευγάρι, δείτε βίντεο
Παίκτης του Love Island στις ΗΠΑ φλέρταρε κοπέλα λέγοντας απλά «καρπούζι» στα ελληνικά και κατέληξαν ζευγάρι, δείτε βίντεο
Ενας 26χρονος από την Αγγλία που έχει κυπριακές ρίζες, έμαθε στην κοπέλα που τον ενδιέφερε πώς λέγεται το καρπούζι στα ελληνικά και αυτό... έπιασε
Σχεδόν 20 χρόνια υπάρχει το franchise του Love Island σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ έχουν γίνει ήδη οκτώ σεζόν και ίσως για πρώτη φορά εκτυλίχθηκε φλερτ με «όπλο» την ελληνική γλώσσα.
Συγκεκριμένα, στην έκδοση του ριάλιτι ζευγαριών που προβάλλεται αυτό το διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα στιγμιότυπα και ένα εξ αυτών είναι δίχως αμφιβολία αυτό με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάιντα Μπούζ. Ο 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον που έχει ρίζες από την Κύπρο και την Αυστραλία, φλέρταρε την 22χρονη από το Νιού Χάμσαϊρ ενώ έτρωγαν καρπούζι.
Τότε την ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το καρπούζι στα ελληνικά, εκείνη του απάντησε αρνητικά και τότε επανέλαβε στα ελληνικά τη λέξη «καρπούζι» με τους δύο τους να γελούν σε μια από τις πρώτες τους στιγμές στο παιχνίδι που φλέρταραν.
Από τότε έγιναν ένα από τα πιο σταθερά -και αγαπητά στον κόσμο- ζευγάρια του ριάλιτι που είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Στο πρόγραμμα συμμετέχει μια ομάδα «ελεύθερων» διαγωνιζομένων, οι οποίοι προέρχονται από πρακτορεία μοντέλων και ζουν μαζί σε μια ειδικά κατασκευασμένη βίλα που είναι απομονωμένη από τον έξω κόσμο, σε μια προσπάθεια να «βρουν τον έρωτα». Παρακολουθούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη βίλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς, οι διαγωνιζόμενοι «σχηματίζουν ζευγάρια» για να αποφύγουν την αποβολή από τη βίλα.
Συγκεκριμένα, στην έκδοση του ριάλιτι ζευγαριών που προβάλλεται αυτό το διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα στιγμιότυπα και ένα εξ αυτών είναι δίχως αμφιβολία αυτό με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάιντα Μπούζ. Ο 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον που έχει ρίζες από την Κύπρο και την Αυστραλία, φλέρταρε την 22χρονη από το Νιού Χάμσαϊρ ενώ έτρωγαν καρπούζι.
Τότε την ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το καρπούζι στα ελληνικά, εκείνη του απάντησε αρνητικά και τότε επανέλαβε στα ελληνικά τη λέξη «καρπούζι» με τους δύο τους να γελούν σε μια από τις πρώτες τους στιγμές στο παιχνίδι που φλέρταραν.
@loveislandusa
New love language unlocked 🍉 #LoveIslandUSA♬ original sound - Love Island USA
Από τότε έγιναν ένα από τα πιο σταθερά -και αγαπητά στον κόσμο- ζευγάρια του ριάλιτι που είναι ακόμα σε εξέλιξη.
@loveislandusa
"Okay, girl" 🥰 #LoveIslandUSA♬ original sound - Love Island USA
Τι είναι το Love IslandΤο Love Island είναι ένα ένα από τα διασημότερα ριάλιτι που περιλαμβάνουν ζευγάρια. Το franchise ξεκίνησε στη Βρετανία το 2005 με τον τίτλο Celebrity Love Island και έπειτα έδωσε αφορμή για αρκετές διεθνείς εκδόσεις.
@loveislandusa
Things 🌡️ got 🌡️ HEATED 🥵 #LoveIslandUSA♬ original sound - Love Island USA
Στο πρόγραμμα συμμετέχει μια ομάδα «ελεύθερων» διαγωνιζομένων, οι οποίοι προέρχονται από πρακτορεία μοντέλων και ζουν μαζί σε μια ειδικά κατασκευασμένη βίλα που είναι απομονωμένη από τον έξω κόσμο, σε μια προσπάθεια να «βρουν τον έρωτα». Παρακολουθούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη βίλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς, οι διαγωνιζόμενοι «σχηματίζουν ζευγάρια» για να αποφύγουν την αποβολή από τη βίλα.
@loveislandusa
Kenzie's breakout dance is also a makeout dance 💃😘 #LoveIslandUSA♬ original sound - Love Island USA
Επιπλέον, το κοινό ψηφίζει τους αγαπημένους του «νησιώτες» ώστε να παραμείνουν στη βίλα σε συγκεκριμένα σημεία της σειράς. Καθώς οι παλιοί νησιώτες αποβάλλονται, νέοι νησιώτες εισέρχονται στη βίλα. Στο τέλος της σεζόν, το κοινό ψηφίζει για τελευταία φορά για να καθορίσει το νικητήριο ζευγάρι.
@loveislandusa
Ayyye, get it Ari! 🙌 #LoveIslandUSA♬ original sound - Love Island USA
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