Παίκτης του Love Island στις ΗΠΑ φλέρταρε κοπέλα λέγοντας απλά «καρπούζι» στα ελληνικά και κατέληξαν ζευγάρι, δείτε βίντεο

Επιπλέον, το κοινό ψηφίζει τους αγαπημένους του «νησιώτες» ώστε να παραμείνουν στη βίλα σε συγκεκριμένα σημεία της σειράς. Καθώς οι παλιοί νησιώτες αποβάλλονται, νέοι νησιώτες εισέρχονται στη βίλα. Στο τέλος της σεζόν, το κοινό ψηφίζει για τελευταία φορά για να καθορίσει το νικητήριο ζευγάρι.