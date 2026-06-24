Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές, έγραψε το μοντέλο και παρουσιάστρια
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου φωτογραφήθηκε η Βίκυ Καγιά, ποζάροντας με ένα μαύρο διχτυωτό φόρεμα.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram διαφορετικές λήψεις της από το νησί των ανέμων. Σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, σε άλλα με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε μία εικόνα χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα καλάθι με κρεμμύδια.
«Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές» σημείωσε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα της δημοσίευσής της για το ταξίδι της.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram διαφορετικές λήψεις της από το νησί των ανέμων. Σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, σε άλλα με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε μία εικόνα χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα καλάθι με κρεμμύδια.
«Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές» σημείωσε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα της δημοσίευσής της για το ταξίδι της.
Δείτε την ανάρτησή της
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