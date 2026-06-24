ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
GALA
Βίκυ Καγιά Μύκονος

Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα

Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές, έγραψε το μοντέλο και παρουσιάστρια

Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου φωτογραφήθηκε η Βίκυ Καγιά, ποζάροντας με ένα μαύρο διχτυωτό φόρεμα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram διαφορετικές λήψεις της από το νησί των ανέμων. Σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, σε άλλα με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε μία εικόνα χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα καλάθι με κρεμμύδια.

«Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές» σημείωσε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα της δημοσίευσής της για το ταξίδι της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα

Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου με διχτυωτό φόρεμα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης