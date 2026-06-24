Μπρούκλιν Μπέκαμ για Νίκολα Πελτζ: Πριν από έξι χρόνια ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί, σ' αγαπώ
Μπρούκλιν Μπέκαμ για Νίκολα Πελτζ: Πριν από έξι χρόνια ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί, σ' αγαπώ
O 27χρονος και η σύζυγός του γιόρτασαν τη συμπλήρωση έξι χρόνων από τον αρραβώνα τους
Έξι χρόνια από την ημέρα που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε πρόταση γάμου στη Νίκολα Πελτζ συμπληρώθηκαν, με τον 27χρονο να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «ζήτησε από την καλύτερή του φίλη να τον παντρευτεί».
Ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ εξέφρασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Πιο αναλυτικά, ο Μπέκαμ δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη κοινή φωτογραφία με την Πελτζ, σημειώνοντας ότι η κοινή τους ζωή μοιάζει με την «καλύτερη περιπέτεια που θα μπορούσε να φανταστεί»: «Πριν από έξι χρόνια ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί. Είσαι το κορίτσι μου, η όμορφη σύζυγός μου και όλη μου η καρδιά. Κάθε μέρα μαζί σου μοιάζει με την καλύτερη περιπέτεια και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Κάνεις τα πάντα πιο φωτεινά, πιο αστεία, πιο γλυκά και πιο μαγικά απλώς και μόνο επειδή είσαι εσύ. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να γελάμε, να ονειρευόμαστε και να μένουμε νέοι μαζί για πάντα. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις, Νίκολα».
Δείτε την ανάρτησή του
Από την πλευρά της, η Νίκολα Πελτζ κοινοποίησε επίσης ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, στο οποίο πόζαραν αγκαλιά γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρραβωνιαστήκαμε πριν από έξι χρόνια σαν σήμερα. Νιώθω σαν να σε γνωρίζω όλη μου τη ζωή, είσαι ο καλύτερός μου φίλος και ο παντοτινός μου έρωτας μαζί σε ένα. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είσαι ο πιο καλοσυνάτος άντρας που έχω γνωρίσει και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ που είσαι ο μαγικός εαυτός σου».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022 στο Παλμ Μπιτς, σε μια πολυτελή τελετή. Η δημόσια αυτή ανταλλαγή τρυφερών μηνυμάτων έρχεται σε μια περίοδο που η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με την οικογένειά του παραμένει τεταμένη, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατηγορήσει τους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν αρνητικά τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.
Ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ εξέφρασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Πιο αναλυτικά, ο Μπέκαμ δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη κοινή φωτογραφία με την Πελτζ, σημειώνοντας ότι η κοινή τους ζωή μοιάζει με την «καλύτερη περιπέτεια που θα μπορούσε να φανταστεί»: «Πριν από έξι χρόνια ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί. Είσαι το κορίτσι μου, η όμορφη σύζυγός μου και όλη μου η καρδιά. Κάθε μέρα μαζί σου μοιάζει με την καλύτερη περιπέτεια και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Κάνεις τα πάντα πιο φωτεινά, πιο αστεία, πιο γλυκά και πιο μαγικά απλώς και μόνο επειδή είσαι εσύ. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να γελάμε, να ονειρευόμαστε και να μένουμε νέοι μαζί για πάντα. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις, Νίκολα».
Δείτε την ανάρτησή του
Από την πλευρά της, η Νίκολα Πελτζ κοινοποίησε επίσης ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, στο οποίο πόζαραν αγκαλιά γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρραβωνιαστήκαμε πριν από έξι χρόνια σαν σήμερα. Νιώθω σαν να σε γνωρίζω όλη μου τη ζωή, είσαι ο καλύτερός μου φίλος και ο παντοτινός μου έρωτας μαζί σε ένα. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είσαι ο πιο καλοσυνάτος άντρας που έχω γνωρίσει και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ που είσαι ο μαγικός εαυτός σου».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022 στο Παλμ Μπιτς, σε μια πολυτελή τελετή. Η δημόσια αυτή ανταλλαγή τρυφερών μηνυμάτων έρχεται σε μια περίοδο που η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με την οικογένειά του παραμένει τεταμένη, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατηγορήσει τους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν αρνητικά τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.
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