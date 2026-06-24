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Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χάρις Αλεξίου, δείτε βίντεο
GALA
Κατερίνα Στικούδη Χάρις Αλεξίου Τραγούδι

Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χάρις Αλεξίου, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια είπε το «Η αγάπη είναι ζάλη»

Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χάρις Αλεξίου, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Χαρούλας Αλεξίου τραγούδησε η Κατερίνα Στικούδη σε έξοδό της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου στην Κύπρο, και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media εμφανίστηκε να λέει το «Η αγάπη είναι ζάλη» που κυκλοφόρησε το 1986.

Η Κατερίνα Στικούδη διασκέδασε σε μαγαζί με ζωντανή μουσική και κατά τη διάρκεια της βραδιάς πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας το κομμάτι που έχει συνδεθεί με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ο επίσημος λογαριασμός του μαγαζιού, αναγράφεται: «Έκπληξη από την αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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