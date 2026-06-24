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Για πρώτη φορά στην Ολλανδία εφαρμόστηκε ευθανασία σε παιδί με ανίατη ασθένεια, η υπόθεση εξετάζεται από τις Αρχές
Για πρώτη φορά στην Ολλανδία εφαρμόστηκε ευθανασία σε παιδί με ανίατη ασθένεια, η υπόθεση εξετάζεται από τις Αρχές
H Εισαγγελία θα αποφασίσει αν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
Για πρώτη φορά στην Ολλανδία, γιατρός προχώρησε στον τερματισμό της ζωής ενός παιδιού με ανίατη ασθένεια, στο πλαίσιο του νόμου που επιτρέπει την ευθανασία σε παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών.
Την αποκάλυψη έκανε η υπουργός Δημόσιας Υγείας Σόφι Χέρμανς, με επιστολή της προς το ολλανδικό Κοινοβούλιο. Όπως αναφέρεται, η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την αξιολόγηση των περιπτώσεων ευθανασίας ανηλίκων έλαβε τη σχετική αναφορά πέρυσι και προχώρησε στην εξέτασή της.
Η επιτροπή αξιολόγησε την υπόθεση, συνομίλησε με τον γιατρό που συμμετείχε στη διαδικασία και στη συνέχεια διαβίβασε το πόρισμά της στην Εισαγγελία της Ολλανδίας, η οποία θα αποφασίσει αν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την υπουργό, η γνώμη της επιτροπής θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική απόφαση.
Η Χέρμανς δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το παιδί, ούτε αποκάλυψε την ηλικία του ή τη φύση της ασθένειας από την οποία έπασχε.
Κατά την υιοθέτηση του μέτρου, οι ολλανδικές αρχές εκτιμούσαν ότι περίπου πέντε παιδιά τον χρόνο θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια για ευθανασία.
Η ρύθμιση αφορά παιδιά που αναμένεται να καταλήξουν στο προβλέψιμο μέλλον και των οποίων ο πόνος ή η ταλαιπωρία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες ιατρικές μεθόδους. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για παιδιά με συγγενείς ανωμαλίες ή μεταβολικές παθήσεις.
Μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας το 2024, η ευθανασία ήταν διαθέσιμη μόνο για νεογνά και για παιδιά άνω των 12 ετών. Για τα παιδιά ηλικίας 1 έως 12 ετών, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονταν στην παρηγορητική καταστολή ή στη διακοπή της χορήγησης τροφής και υγρών, επιτρέποντας τη φυσική εξέλιξη της νόσου.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου στην Ολλανδία και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα όρια της ιατρικής παρέμβασης σε ανήλικους ασθενείς με τελικό στάδιο νόσου.
Την αποκάλυψη έκανε η υπουργός Δημόσιας Υγείας Σόφι Χέρμανς, με επιστολή της προς το ολλανδικό Κοινοβούλιο. Όπως αναφέρεται, η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την αξιολόγηση των περιπτώσεων ευθανασίας ανηλίκων έλαβε τη σχετική αναφορά πέρυσι και προχώρησε στην εξέτασή της.
Η επιτροπή αξιολόγησε την υπόθεση, συνομίλησε με τον γιατρό που συμμετείχε στη διαδικασία και στη συνέχεια διαβίβασε το πόρισμά της στην Εισαγγελία της Ολλανδίας, η οποία θα αποφασίσει αν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την υπουργό, η γνώμη της επιτροπής θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική απόφαση.
Η Χέρμανς δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το παιδί, ούτε αποκάλυψε την ηλικία του ή τη φύση της ασθένειας από την οποία έπασχε.
Τι προβλέπει η νομοθεσίαΗ ευθανασία για παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών επιτρέπεται στην Ολλανδία από το 2024. Για να εφαρμοστεί η διαδικασία, απαιτείται η συναίνεση των γονέων και η διαπίστωση ότι το παιδί υποφέρει αφόρητα, χωρίς καμία προοπτική ανάρρωσης ή βελτίωσης της κατάστασής του.
Κατά την υιοθέτηση του μέτρου, οι ολλανδικές αρχές εκτιμούσαν ότι περίπου πέντε παιδιά τον χρόνο θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια για ευθανασία.
Η ρύθμιση αφορά παιδιά που αναμένεται να καταλήξουν στο προβλέψιμο μέλλον και των οποίων ο πόνος ή η ταλαιπωρία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες ιατρικές μεθόδους. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για παιδιά με συγγενείς ανωμαλίες ή μεταβολικές παθήσεις.
Μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας το 2024, η ευθανασία ήταν διαθέσιμη μόνο για νεογνά και για παιδιά άνω των 12 ετών. Για τα παιδιά ηλικίας 1 έως 12 ετών, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονταν στην παρηγορητική καταστολή ή στη διακοπή της χορήγησης τροφής και υγρών, επιτρέποντας τη φυσική εξέλιξη της νόσου.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου στην Ολλανδία και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα όρια της ιατρικής παρέμβασης σε ανήλικους ασθενείς με τελικό στάδιο νόσου.
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