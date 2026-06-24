Νομικά ισχνός ο φάκελος για τον Αβραμόπουλο, η υπόθεση έχει εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ
Νομικά ισχνός ο φάκελος για τον Αβραμόπουλο, η υπόθεση έχει εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ
Τι δηλώνει ο ίδιος, τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Από χθες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και οι νομικοί του παραστάτες έχουν στα χέρια τους τον φάκελο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τις βελγικές αρχές και αποτελεί το διαβιβαστικό του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του πρώην Επιτρόπου της Ε.Ε. και εν ενεργεία βουλευτή της ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος πνέει τα μένεα εναντίον των Βέλγων αξιωματούχων, διαμηνύοντας σήμερα το πρωί με ραδιοφωνική και τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ ότι τα διαλαμβανόμενα είναι «μπούρδες», προσθέτοντας παράλληλα ότι «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» και τονίζοντας ότι όσα έχει πράξει είναι απολύτως νόμιμα και στο πλαίσιο της άδειας που είχε λάβει από την Κομισιόν για να εργαστεί στη ΜΚΟ Fight Impunity του Αντόνιο Παντσέρι.
Νομικοί κύκλοι με άμεση γνώση της υπόθεσης εκτιμούν στο protothema.gr ότι ο φάκελος είναι νομικά ισχνός, καθώς δεν περιλαμβάνει κατηγορητήριο για τον κ. Αβραμόπουλο. Σε παράρτημα του εντάλματος περιγράφονται επαφές και κοινωνικές συναντήσεις του κ. Αβραμόπουλου που εικάζεται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις, ότι συνιστούν ενδείξεις άσκησης αθέμιτης επιρροής του άλλοτε Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της βίζας του Κατάρ. Σημειωτέον, η υπόθεση με την άρση της υποχρέωσης βίζα για πολίτες του Κατάρ δεν ήταν προσωπικό θέμα του κ. Αβραμόπουλου, αλλά κεντρική ευρωπαϊκή προτεραιότητα, η οποία είχε πάρει τον δρόμο για το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι που αποκαλύφθηκε η υπόθεση του Qatargate και «πάγωσε» η όλη διαδικασία. Μέχρι σήμερα, η υπόθεση παραμένει παγωμένη, ενώ σήμερα το πρωί ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ότι επί των δικών του ημερών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το 2019, είχε αρνηθεί το αντίστοιχο καταριανό αίτημα για να προχωρήσει η υπόθεση της βίζα.
Στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών βρίσκεται η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου την περίοδο που ανήκε στο Συμβούλιο της ΜΚΟ Fight Impunity του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, για την οποία και έλαβε αμοιβές άνω των 70.000 ευρώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021. Σημειωτέον, ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει άδεια από την Κομισιόν, προκειμένου να συμμετάσχει στην εν λόγω ΜΚΟ, αν και η Κομισιόν διαμηνύει ότι δεν έχει άποψη για την ουσία των δραστηριοτήτων του κ. Αβραμόπουλου. Σε μια επιχείρηση στοιχειοθέτησης της υπόθεσης που αφορά τον κ. Αβραμόπουλο, οι Βέλγοι αστυνομικοί αναφέρονται σε επικοινωνίες του με την Εύα Καϊλή και τον Αντόνιο Παντσέρι, χωρίς όμως να τεκμηριώνουν κατ’ απόλυτο τρόπο πώς αυτές οι επαφές είχαν ως αποτέλεσμα την άσκηση αθέμιτης επιρροής στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης.
Στο συγκεκριμένο σκέλος, η κυβέρνηση έχει εμφανιστεί μάλλον απρόθυμη να υπερασπιστεί τους χειρισμούς του κ. Αβραμόπουλου. Σήμερα στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όλοι έχουν υποχρέωση να εμφανίζονται όταν καλούνται από τη Δικαιοσύνη. «Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους», υπογράμμισε με νόημα.
Σε κυβερνητικά στελέχη διαμορφώνεται η αίσθηση ότι η πρωινή συνέντευξη του κ. Αβραμόπουλου και ο τόνος που χρησιμοποίησε δεν βοήθησαν την επικοινωνιακή του στρατηγική. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως από μόνο του ότι ο κ. Αβραμόπουλος θα βρεθεί εκτός ψηφοδελτίων της ΝΔ, καθώς η οποιαδήποτε σχετική απόφαση σχετίζεται και με την ουσία της υπόθεσης. Και ο κ. Αβραμόπουλος διαμηνύει σε συνομιλητές του ότι θα δώσει τις απαντήσεις που πρέπει στις ελληνικές δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους προετοιμάζεται να αμφισβητήσει και ουσιαστικά το βελγικό αίτημα που διαβιβάστηκε.
«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών», απαντούσαν αιχμηρές πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας στις βολές του πρώην Επιτρόπου.
Νομικοί κύκλοι με άμεση γνώση της υπόθεσης εκτιμούν στο protothema.gr ότι ο φάκελος είναι νομικά ισχνός, καθώς δεν περιλαμβάνει κατηγορητήριο για τον κ. Αβραμόπουλο. Σε παράρτημα του εντάλματος περιγράφονται επαφές και κοινωνικές συναντήσεις του κ. Αβραμόπουλου που εικάζεται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις, ότι συνιστούν ενδείξεις άσκησης αθέμιτης επιρροής του άλλοτε Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της βίζας του Κατάρ. Σημειωτέον, η υπόθεση με την άρση της υποχρέωσης βίζα για πολίτες του Κατάρ δεν ήταν προσωπικό θέμα του κ. Αβραμόπουλου, αλλά κεντρική ευρωπαϊκή προτεραιότητα, η οποία είχε πάρει τον δρόμο για το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι που αποκαλύφθηκε η υπόθεση του Qatargate και «πάγωσε» η όλη διαδικασία. Μέχρι σήμερα, η υπόθεση παραμένει παγωμένη, ενώ σήμερα το πρωί ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ότι επί των δικών του ημερών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το 2019, είχε αρνηθεί το αντίστοιχο καταριανό αίτημα για να προχωρήσει η υπόθεση της βίζα.
Στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών βρίσκεται η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου την περίοδο που ανήκε στο Συμβούλιο της ΜΚΟ Fight Impunity του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, για την οποία και έλαβε αμοιβές άνω των 70.000 ευρώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021. Σημειωτέον, ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει άδεια από την Κομισιόν, προκειμένου να συμμετάσχει στην εν λόγω ΜΚΟ, αν και η Κομισιόν διαμηνύει ότι δεν έχει άποψη για την ουσία των δραστηριοτήτων του κ. Αβραμόπουλου. Σε μια επιχείρηση στοιχειοθέτησης της υπόθεσης που αφορά τον κ. Αβραμόπουλο, οι Βέλγοι αστυνομικοί αναφέρονται σε επικοινωνίες του με την Εύα Καϊλή και τον Αντόνιο Παντσέρι, χωρίς όμως να τεκμηριώνουν κατ’ απόλυτο τρόπο πώς αυτές οι επαφές είχαν ως αποτέλεσμα την άσκηση αθέμιτης επιρροής στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης.
Γιατί δεν παρουσιάστηκεΜια «γκρίζα ζώνη» μέχρι στιγμής είναι το γιατί ο κ. Αβραμόπουλος δεν παρουσιάστηκε ενώπιον των βελγικών αρχών, όταν εκλήθη για παροχή εξηγήσεων με την ιδιότητα του υπόπτου. Πηγές με γνώση της υπόθεσης υπογραμμίζουν προς το protothema.gr ότι πράγματι ο κ. Αβραμόπουλος εκλήθη από αστυνομική αρχή και όχι από την εισαγγελία του Βελγίου και υπήρξε έγγραφη απάντηση από μέρους του, όμως πράγματι δεν παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες. Προφανώς, οι βελγικές αρχές που επιχειρούν να κρατήσουν «ζωντανή» την υπόθεση του Qatargate που «καρκινοβατεί» τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμά της, αποφάσισαν να αναβαθμίσουν την προσέγγισή τους έναντι του πρώην Επιτρόπου και προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Στο συγκεκριμένο σκέλος, η κυβέρνηση έχει εμφανιστεί μάλλον απρόθυμη να υπερασπιστεί τους χειρισμούς του κ. Αβραμόπουλου. Σήμερα στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όλοι έχουν υποχρέωση να εμφανίζονται όταν καλούνται από τη Δικαιοσύνη. «Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους», υπογράμμισε με νόημα.
Δυσφορία για τον «κερατά»Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr από το πρωί υπάρχει δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου για τη φράση Αβραμόπουλου ότι δεν θα απολογηθεί «σε κανέναν κερατά». «Όσο κι αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δε στέκει, όσο και θεωρούμε ότι μια κλήση είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μας καλούν οι αρχές, και ξαναλέω δεν απαντώ για τον κύριο Αβραμόπουλο είναι πολύ έμπειρος και ένας πολιτικός που έχει δώσει δείγματα γραφής και για το ήθος του και για την παρουσία του, αλλά απαντώ με τη λογική όταν μας καλούν οι αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε», είπε ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης δεν άδειασε τον κ. Αβραμόπουλο για την ουσία των όσων λέει, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις που δίνει είναι ουσιαστικές, τόνισε όμως ότι δεν θα τον καταδικάσει ούτε θα τον αθωώσει ως εκ του ρόλου του.
Σε κυβερνητικά στελέχη διαμορφώνεται η αίσθηση ότι η πρωινή συνέντευξη του κ. Αβραμόπουλου και ο τόνος που χρησιμοποίησε δεν βοήθησαν την επικοινωνιακή του στρατηγική. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως από μόνο του ότι ο κ. Αβραμόπουλος θα βρεθεί εκτός ψηφοδελτίων της ΝΔ, καθώς η οποιαδήποτε σχετική απόφαση σχετίζεται και με την ουσία της υπόθεσης. Και ο κ. Αβραμόπουλος διαμηνύει σε συνομιλητές του ότι θα δώσει τις απαντήσεις που πρέπει στις ελληνικές δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους προετοιμάζεται να αμφισβητήσει και ουσιαστικά το βελγικό αίτημα που διαβιβάστηκε.
Αιχμές και απαντήσεις για την ΑστυνομίαΗ πρωινή συνέντευξη Αβραμόπουλου παράλληλα σήμανε και μια κόντρα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τους χειρισμούς της ΕΛΑΣ. Ο κ. Αβραμόπουλος επεσήμανε ότι το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης. «Γι’ αυτό και δεν είναι εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα». Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού.
«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών», απαντούσαν αιχμηρές πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας στις βολές του πρώην Επιτρόπου.
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