Νίκη Λάμη: Δεν είχα άγχος να αποδείξω πως έχω ταλέντο επειδή ήμουν όμορφη
Μπαίνουν εύκολα ταμπέλες, ειδικά σε αυτό τον χώρο, επισήμανε η ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Στην εικόνα της αναφέρθηκε η Νίκη Λάμη, διευκρινίζοντας ότι ποτέ δεν την προβλημάτισε αν θα επηρέαζε τη γνώμη ανθρώπων του θεάτρου για το υποκριτικό της ταλέντο. Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι πολλές φορές η ομορφιά αποδεικνύεται βοηθητική, αλλά η ίδια δεν θέλει να πορεύεται με αυτό το σκεπτικό.

Η Νίκη Λάμη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, και ρωτήθηκε για το αν ένιωθε ότι η εμφάνισή της θα αποτελούσε εμπόδιο στην αναγνώριση των υποκριτικών της ικανοτήτων. «Μπαίνουν εύκολα ταμπέλες, ειδικά σε αυτό τον χώρο. Δεν είχα άγχος επειδή ήμουν όμορφη ότι έπρεπε να αποδείξω πως έχω ταλέντο. Το άγχος μου ήταν αν θα έρθει κάποιος σκηνοθέτης να μου πει “σε θέλω γι’ αυτό”. Μπήκα στα βαθιά τελείως και απλά το έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:20

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Νίκη Λάμη επισήμανε ότι η επιβεβαίωση της δίνει περισσότερο θάρρος να διεκδικήσει πράγματα και παραδέχτηκε ότι η ομορφιά παίζει ρόλο αλλά δεν πορεύεται μόνο με αυτή.  

«Αντιλαμβάνομαι ότι η επιβεβαίωση αυτή θα μου δημιουργήσει μέσα μου μεγαλύτερο χώρο στο να διεκδικήσω και να κάνω κάτι. Σίγουρα συνδέεται. Η ομορφιά παίζει ρόλο, αλλά δεν πηγαίνω με αυτή τη σκέψη. Είναι γυναικείο χαρακτηριστικό και το νάζι και όλο αυτό. Εγώ το έχω, το ασπάζομαι απόλυτα και το θέλω», πρόσθεσε. 

Ειδήσεις σήμερα:

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας

Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές

Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν
Γεωργία Κοτζιά
