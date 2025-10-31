Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν μου λείπει η υποκριτική, θέλω να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο
GALA
Γιώργος Καπουτζίδης υποκριτική

Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν μου λείπει η υποκριτική, θέλω να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο

Αν μου λείπει κάτι είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, τόνισε ο ηθοποιός και σεναριογράφος

Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν μου λείπει η υποκριτική, θέλω να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο
Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ
Για τις επαγγελματικές του προτεραιότητές μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι αυτή την περίοδο δεν τον απασχολεί η υποκριτική. Αντιθέτως, η προσοχή του είναι στραμμένη στη συγγραφή. Ωστόσο, μοιράστηκε ότι έχει ανάγκη από περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ώστε να βρίσκεται πιο συχνά στο σπίτι του στην Αίγινα.

«Δεν μου λείπει η υποκριτική. Γενικότερα αλίμονο και αν μου έλειπε κάτι φέτος. Αν μου λείπει κάτι είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, περισσότερη Αίγινα. Είμαι χαρούμενος με όσα ζω φέτος, το απολαμβάνω αλλά δεν έχω ανεξάντλητη ενέργεια. Ήταν πολλά», ανέφερε στο Women Only με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Το'Χούμε», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο

Επιθυμία του είναι να επικεντρωθεί στη συγγραφική του ιδιότητα, αν και μετά την ολοκλήρωση της σειράς «Σέρρες» δεν έχει βρει την επόμενη ιδέα που θα αναπτύξει: «Μετά αν ήθελα να κάνω κάτι, θα ήταν να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο. Να σκεφτώ τι θα ήθελα να γράψω. Να έχω καθαρό μυαλό και καθαρή καρδιά για να γράφω».

Όσον αφορά στην επιτυχία του «Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε ότι λόγω της απήχησης του σίριαλ, το βάρος που ένιωθε ήταν τεράστιο. «Υπήρχε ένα τεράστιο βάρος. Δεν είχα άλλα πράγματα τότε ίσως, δεν είχα να δώσω τίποτα ήμουν κουρασμένος, είχα ανθρώπους που περίμεναν κάτι να δώσω», σημείωσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ

Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης