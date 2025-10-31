Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν μου λείπει η υποκριτική, θέλω να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο
Αν μου λείπει κάτι είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, τόνισε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Για τις επαγγελματικές του προτεραιότητές μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι αυτή την περίοδο δεν τον απασχολεί η υποκριτική. Αντιθέτως, η προσοχή του είναι στραμμένη στη συγγραφή. Ωστόσο, μοιράστηκε ότι έχει ανάγκη από περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ώστε να βρίσκεται πιο συχνά στο σπίτι του στην Αίγινα.
«Δεν μου λείπει η υποκριτική. Γενικότερα αλίμονο και αν μου έλειπε κάτι φέτος. Αν μου λείπει κάτι είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, περισσότερη Αίγινα. Είμαι χαρούμενος με όσα ζω φέτος, το απολαμβάνω αλλά δεν έχω ανεξάντλητη ενέργεια. Ήταν πολλά», ανέφερε στο Women Only με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Το'Χούμε», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
Επιθυμία του είναι να επικεντρωθεί στη συγγραφική του ιδιότητα, αν και μετά την ολοκλήρωση της σειράς «Σέρρες» δεν έχει βρει την επόμενη ιδέα που θα αναπτύξει: «Μετά αν ήθελα να κάνω κάτι, θα ήταν να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο. Να σκεφτώ τι θα ήθελα να γράψω. Να έχω καθαρό μυαλό και καθαρή καρδιά για να γράφω».
Όσον αφορά στην επιτυχία του «Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε ότι λόγω της απήχησης του σίριαλ, το βάρος που ένιωθε ήταν τεράστιο. «Υπήρχε ένα τεράστιο βάρος. Δεν είχα άλλα πράγματα τότε ίσως, δεν είχα να δώσω τίποτα ήμουν κουρασμένος, είχα ανθρώπους που περίμεναν κάτι να δώσω», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
