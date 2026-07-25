Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
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Δώρα Παντέλη Γιος Γενέθλια

Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας

Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη και οικογένεια, έγραψε η αθλητικογράφος

Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τα πρώτα γενέθλια του γιου της γιόρτασε η Δώρα Παντέλη, σχολιάζοντας ότι πριν από έναν χρόνο με τον σύζυγό της δεν μπορούσαν να φανταστούν πόσο θα άλλαζε τη ζωή τους.

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, η αθλητικογράφος μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μία σειρά οικογενειακών φωτογραφιών με τον γιο της, Pete και τον σύζυγό της, Τζον.

Η Δώρα Παντέλη εστίασε στις αλλαγές στην καθημερινότητά της από την ημέρα που έγινε μητέρα και παράλληλα εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον γιο της. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, η Δώρα Παντέλη έδειξε το παιδί της σε διαφορετικές στιγμές του, ενώ στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε και κοινές τους εικόνες.

Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της για τα πρώτα γενέθλια του παιδιού της: «Πριν από έναν χρόνο, την ώρα που ήρθες στον κόσμο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας. Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Τι σημαίνει οικογένεια. Να βάζεις έναν άνθρωπο πάνω από τον εαυτό σου, χωρίς δεύτερη σκέψη και όλος σου ο κόσμος να γυρίζει γύρω από αυτόν. Και σήμερα, έναν χρόνο μετά, την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον πρώτο σου χρόνο ζωής, κάνουμε ακόμα ένα βήμα στο κοινό μας ταξίδι. Ίσως τελικά να μην ήταν καθόλου τυχαία αυτή η ημερομηνία. Χρόνια πολλά Pete! Θα είσαι πάντα το πιο όμορφο "πριν" και "μετά" της ζωής μας».

Δείτε την ανάρτησή της


Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Δώρα Παντέλη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Πριν από έναν χρόνο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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