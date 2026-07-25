Η Χάιντι Κλουμ πήγε στην παραλία με τον 20χρονο γιο της και τον σκύλο της, δείτε φωτογραφίες
Η Χάιντι Κλουμ πήγε στην παραλία με τον 20χρονο γιο της και τον σκύλο της, δείτε φωτογραφίες
Το 53χρονο μοντέλο απαθανατίστηκε σε θάλασσα στο Σεν Μπαρτς
Στην παραλία απαθανατίστηκε να περνάει χρόνο η Χάιντι Κλουμ με τον 20χρονο γιο της και τον σκύλο της.
Το 53χρονο μοντέλο εθεάθη σε θάλασσα στο Σεν Μπαρτς μαζί με τον Χένρι Σάμιουελ. Οι δύο τους έφτασαν στην παραλία, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Η Κλουμ είχε στην αγκαλιά της τον σκύλο της, ενώ ο γιος της κρατούσε τις πετσέτες και τις τσάντες θαλάσσης.
Στη συνέχεια, μπήκαν μαζί στη θάλασσα με το μοντέλο να καταγράφεται από τον φακό να κολυμπάει με ένα πορτοκαλί μαγιό, ενώ στη συνέχεια ξάπλωσε στην άμμο με τον γιο της.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Speedteam / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Το 53χρονο μοντέλο εθεάθη σε θάλασσα στο Σεν Μπαρτς μαζί με τον Χένρι Σάμιουελ. Οι δύο τους έφτασαν στην παραλία, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Η Κλουμ είχε στην αγκαλιά της τον σκύλο της, ενώ ο γιος της κρατούσε τις πετσέτες και τις τσάντες θαλάσσης.
Στη συνέχεια, μπήκαν μαζί στη θάλασσα με το μοντέλο να καταγράφεται από τον φακό να κολυμπάει με ένα πορτοκαλί μαγιό, ενώ στη συνέχεια ξάπλωσε στην άμμο με τον γιο της.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Speedteam / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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