Ισλαμιστής είναι ο ύποπτος που αναζητά η αστυνομία για την φονική επίθεση σε φεστιβάλ Pride του Βερολίνου, δείτε βίντεο
Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη – Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από την επίθεση στο φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.
4. Update:— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026
Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird.
Nach dem Tatverdächtigen soll zeitnah öffentlich gefahndet werden.#b2507 pic.twitter.com/3pTyhTy6An
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.
3. Update:— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026
Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter
📞 030 8485 4460 eingerichtet.
Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF
Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.
Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.
Laut Augenzeugen handelt es sich bei dem Mann auf dem Boden um den festgenommenen Amokfahrer vom CSD-Berlin. pic.twitter.com/BKcEw9QcbT— JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) July 25, 2026
Το χρονικό της επίθεσηςΤο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride.
Ein Foto von dem besagten Transporter aus dem Tiergarten. #CSD pic.twitter.com/l4Rc70MMtB— Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026
Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.
The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.— T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026
A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz
Ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίεςΗ αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως το θύμα ήταν γυναίκα.
3. Update:— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026
Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter
📞 030 8485 4460 eingerichtet.
Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF
Παράλληλα, τουλάχιστον 16 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική περισσότεροι από δέκα είναι σε σοβαρή κατάσταση.
BREAKING: German police have confirmed that a vehicle has driven into the crowd near the Berlin Pride event. An “intensive” manhunt for the suspects is now underway. pic.twitter.com/3tBP2uf4KF— World Source News (@Worldsource24) July 25, 2026
Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών, ενώ περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Auto fährt bei Berliner CSD in Menschenmenge.— dts Nachrichtenagentur (@dts_nachrichten) July 25, 2026
Videoaufnahme von einem Reporter der dts Nachrichtenagentur von ca. 23 Uhr#Berlin #b2507 #Tiergarten pic.twitter.com/i86NRNWoPM
Για τους βαριά τραυματισμένους δημιουργήθηκε προσωρινός χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες από το Tiergarten στην περιοχή του Ράιχσταγκ, από όπου διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία.
Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz. Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt. Die Verletzten werden aktuell von… pic.twitter.com/emEBnpqVUF— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026
Εκκενώθηκε το Berlin PrideΜετά το περιστατικό, οι διοργανωτές του Christopher Street Day και η αστυνομία διέκοψαν πρόωρα τις εκδηλώσεις και εκκένωσαν την περιοχή μπροστά από τη σκηνή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.
🇩🇪 Die Polizei hat den Christopher Street Day in Berlin vorzeitig beendet. Grund dafür war ein schwerer Polizeieinsatz im Bereich Tiergarten nach einer Kollision eines Autos mit der Menschenmenge. Dabei gab es mehrere Verletzte. pic.twitter.com/DfZSRIob4V— Nachrichten (@NewsFokus) July 25, 2026
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν «ήρεμα και με τάξη», ενώ οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή της Στήλης της Νίκης (Siegessäule) και του Tiergarten.
🚨🇩🇪 Berlin police say a vehicle drove into Großer Tiergarten and injured several people.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2026
Rescue crews are treating the wounded and they’re hunting for suspects.
Eyewitnesses are now saying the man on the ground is the rampage driver just arrested at CSD.
Writer: Claudio…
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην πορεία του Berlin Pride, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.
Λίγες ώρες πριν από τη φονική παράσυρση είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε από διαμέρισμα με αεροβόλο όπλο προς την πορεία.
Τέσσερις συμμετέχοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ενώ δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκαν.
Στην ασφάλεια της εκδήλωσης συμμετείχαν περίπου 2.200 αστυνομικοί.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Berlin Pride αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπέρ της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
Η αστυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ωστόσο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι «σίγουρα ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες».
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.
Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».
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