Το Ιράν υποστηρίζει ότι πούλησε πετρέλαιο αξίας 18 δισ. δολαρίων παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πετρέλαιο

Το Ιράν υποστηρίζει ότι πούλησε πετρέλαιο αξίας 18 δισ. δολαρίων παρά τον πόλεμο

Οι εξαγωγές κάλυψαν πάνω από το 60% των προβλεπόμενων ετήσιων εσόδων, παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με την Τεχεράνη

Το Ιράν υποστηρίζει ότι πούλησε πετρέλαιο αξίας 18 δισ. δολαρίων παρά τον πόλεμο
Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισ. δολαρίων (10 δισεκ. ευρώ) μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και της 8ης Απριλίου, όταν επιτεύχθηκε εκεχειρία, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο. Από τις 8 Απριλίου έως τις 7 Ιουλίου, όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, πωλήθηκε πετρέλαιο αξίας 6,5 δισ. δολαρίων (5,7 δισ. ευρώ), αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης», διευκρινίζει το ιρανικό υπουργείο.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο κορυφαίος Iρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε δηλώσει πάντως ότι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» εκείνη την περίοδο.

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