Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν μπήκα ποτέ στο «μεγάλο κρεβάτι» του θεάτρου, υπάρχουν πολλοί που ενδίδουν

Ο Στράτος Τζώρτζογλου τόνισε ότι ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων με θέσης ισχύος στο θέατρο απορρίπτουν ηθοποιούς, με κριτήρια που δεν σχετίζονται με τις ικανότητές τους. Ο λόγος, όπως είπε, είναι επειδή δεν έχουν συμφιλιωθεί με τη σεξουαλικότητά τους. Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι άνθρωποι, 2%, που είναι σε θέση ισχύος και με αυτή, όταν δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους, τον έρωτά τους, τη σεξουαλικότητά τους, μπορούν να σου κλείσουν πόρτες. Επειδή στην Ελλάδα όλα λειτουργούν με παρέες, πρέπει να ανήκεις σε κάποια παρέα για να μπορείς να επιβιώσεις στη διάρκεια του χρόνου, αν ανήκεις σε μία παρέα δεν μπορείς να είσαι σε άλλη. Στο θέατρο αυτό το 2%, ιδίως όταν είσαι νέος, ζεν πρεμιέ, κουβαλάς μία λαϊκότητα, ξέρεις το τσογλανάκι από τον Πειραιά αλλά που έχει και καλό μυαλό, ε, αυτό μπορεί να το δει ερωτεύσιμο».

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του ότι « το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι » ο Στράτος Τζώρτζογλου τοποθετήθηκε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε.Ο ηθοποιός επισήμανε ότι καλό είναι να αποφεύγονται οι γενικεύσεις και υποστήριξε ότι το θέατρο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κρεβάτι, όταν μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που το εκπροσωπούν ενδίδουν σε σεξουαλικές προτάσεις. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως τόνισε, αντιστεκόταν πάντα.«Οι γενικεύσεις είναι πάντα άστοχες. Δεν μπορεί να είναι όλο το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι. Σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κουβαλούν μέσα τους πόνο, θέλοντας να εξουσιάζουν στους άλλους, μέσα από τα τραύματά τους, είτε λεκτικά είτε διανοητικά ή συναισθηματικά ή είτε σεξουαλικά», είπε αρχικά σε συνέντευξή του στην Espresso. «Συνήθως στους ανθρώπους στο σεξουαλικό βγαίνουν η διαστροφή και ο κακός εαυτός τους. Σε όλους τους τομείς. Είτε είναι στο θέατρο είτε είσαι νοσοκόμος ή δικηγόρος ή σκουπιδιάρης, δάσκαλος, ιερέας, οτιδήποτε κι αν είσαι υπάρχουν πολλές σεξουαλικές παρεκκλίσεις», πρόσθεσε.Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος είχε αποκλειστεί από θεατρικές παραστάσεις, επειδή ήταν παντρεμένος, με αποτέλεσμα να προχωρά σε δικές του θεατρικές παραγωγές. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδίδουν. Τότε γίνεται ένα μεγάλο κρεβάτι. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο μεγάλο κρεβάτι. Εγώ παντρεύτηκα στα 21 μου και έφαγα αποκλεισμό γιατί ήμουν με τη γυναίκα μου και προσπαθούσαμε να κάνουμε μόνοι μας θεατρικές παραγωγές. Δεν μπήκα ποτέ σε καμιά παρέα! Έχοντας πάρει βραβεία, πολύ θαυμασμό, πολλές καλές κριτικές, την ίδια στιγμή έκανα και πολλές δουλειές μόνος μου», σημείωσε.