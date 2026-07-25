Μαρία Ηλιάκη για τις αυξομειώσεις του σακχάρου: Με το που έτρωγα με έπιανε υπνηλία, πήγαινα για φαγητό σε φίλους μου και κοιμόμουν
Μαρία Ηλιάκη για τις αυξομειώσεις του σακχάρου: Με το που έτρωγα με έπιανε υπνηλία, πήγαινα για φαγητό σε φίλους μου και κοιμόμουν
Ήταν μία μεταβολική διαταραχή διαχείρισης σακχάρου, έπρεπε να μπω σε μία ειδική διατροφή για να το ρυθμίσω, είπε η παρουσιάστρια
Στην περιπέτειά της με τις αυξομειώσεις του σακχάρου αναφέρθηκε η Μαρία Ηλιάκη, περιγράφοντας ένα σύμπτωμα που την είχε προβληματίσει σχετικά με την απότομη υπνηλία μετά από το φαγητό.
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Ζω Καλά, που προβλήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, μιλώντας για τις διαταραχές του σακχάρου στο αίμα και συγκεκριμένα για τη διαταραχή στη γλυκόζη που εμφάνισε η ίδια.
Η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε ότι τα πρώτα συμπτώματα ήταν η έντονη επιθυμία για φαγητό και η υπνηλία μετά τα γεύματά της. Χαρακτηριστικά σχολίασε, ότι ένιωθε άνετα να τρώει σε σπίτια φίλων της, καθώς μετά το φαγητό μπορούσε να κοιμηθεί.
Όπως είπε η ίδια: «Οι τιμές του σακχάρου ανεβοκατέβαιναν και αυτό μου το είπαν μετά οι ειδικοί. Εγώ απλά εντόπισα κάποια συμπτώματα. Είχα πολύ έντονη την τάση για γλυκό, να τσιμπολογάω διάφορα και για αλμυρά, αλλά κυρίως γλυκά. Κι επίσης, αυτό που μου χάλαγε την καθημερινότητα ήταν ότι με το που έτρωγα, με έπιανε υπνηλία, πολύ έντονη υπνηλία. Ήθελα να γύρω και πολλές φορές κοιμόμουν κιόλας. Όταν πήγαινα για φαγητό σε σπίτι ήταν η καλύτερή μου γιατί μπορούσα να ξαπλώσω. Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από ένα χρόνο. Οι φίλοι μου το έβρισκαν πολύ αστείο, μου έλεγαν “α, τώρα θα πας για ύπνο”. Πήγαινα εγώ και κοιμόμουν».
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Όσο για τη στιγμή που προβληματίστηκε και αποφάσισε να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού της, πρόσθεσε: «Σκεφτόμουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, έλεγα ότι όλοι οι άλλοι τρώνε και είναι μία χαρά, εγώ γιατί κοιμάμαι; Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι είχε να κάνει με το φαγητό. Ακολούθησα τις οδηγίες του γιατρού μου και τώρα όταν τρώω, έχω ενέργεια. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Ήταν μία μεταβολική διαταραχή διαχείρισης σακχάρου. Έπρεπε να μπω σε μία ειδική διατροφή για να το ρυθμίσω και φυσικά έκοψα και τη ζάχαρη».
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Ζω Καλά, που προβλήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, μιλώντας για τις διαταραχές του σακχάρου στο αίμα και συγκεκριμένα για τη διαταραχή στη γλυκόζη που εμφάνισε η ίδια.
Η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε ότι τα πρώτα συμπτώματα ήταν η έντονη επιθυμία για φαγητό και η υπνηλία μετά τα γεύματά της. Χαρακτηριστικά σχολίασε, ότι ένιωθε άνετα να τρώει σε σπίτια φίλων της, καθώς μετά το φαγητό μπορούσε να κοιμηθεί.
Όπως είπε η ίδια: «Οι τιμές του σακχάρου ανεβοκατέβαιναν και αυτό μου το είπαν μετά οι ειδικοί. Εγώ απλά εντόπισα κάποια συμπτώματα. Είχα πολύ έντονη την τάση για γλυκό, να τσιμπολογάω διάφορα και για αλμυρά, αλλά κυρίως γλυκά. Κι επίσης, αυτό που μου χάλαγε την καθημερινότητα ήταν ότι με το που έτρωγα, με έπιανε υπνηλία, πολύ έντονη υπνηλία. Ήθελα να γύρω και πολλές φορές κοιμόμουν κιόλας. Όταν πήγαινα για φαγητό σε σπίτι ήταν η καλύτερή μου γιατί μπορούσα να ξαπλώσω. Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από ένα χρόνο. Οι φίλοι μου το έβρισκαν πολύ αστείο, μου έλεγαν “α, τώρα θα πας για ύπνο”. Πήγαινα εγώ και κοιμόμουν».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη στιγμή που προβληματίστηκε και αποφάσισε να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού της, πρόσθεσε: «Σκεφτόμουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, έλεγα ότι όλοι οι άλλοι τρώνε και είναι μία χαρά, εγώ γιατί κοιμάμαι; Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι είχε να κάνει με το φαγητό. Ακολούθησα τις οδηγίες του γιατρού μου και τώρα όταν τρώω, έχω ενέργεια. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Ήταν μία μεταβολική διαταραχή διαχείρισης σακχάρου. Έπρεπε να μπω σε μία ειδική διατροφή για να το ρυθμίσω και φυσικά έκοψα και τη ζάχαρη».
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