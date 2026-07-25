Μαρία Ηλιάκη για τις αυξομειώσεις του σακχάρου: Με το που έτρωγα με έπιανε υπνηλία, πήγαινα για φαγητό σε φίλους μου και κοιμόμουν

Όσο για τη στιγμή που προβληματίστηκε και αποφάσισε να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού της, πρόσθεσε:

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«Σκεφτόμουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, έλεγα ότι όλοι οι άλλοι τρώνε και είναι μία χαρά, εγώ γιατί κοιμάμαι; Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι είχε να κάνει με το φαγητό. Ακολούθησα τις οδηγίες του γιατρού μου και τώρα όταν τρώω, έχω ενέργεια. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Ήταν μία μεταβολική διαταραχή διαχείρισης σακχάρου. Έπρεπε να μπω σε μία ειδική διατροφή για να το ρυθμίσω και φυσικά έκοψα και τη ζάχαρη»